Evangeline Lilly studiowała stosunki międzynarodowe na University of British Columbia. Przez pewien czas imała się różnych prac, by opłacić studia - była m.in. stewardessą i kelnerką. W USA brała udział w reklamach, później została "odkryta" w Vancouver przez agencję modelek Ford. Przez krótki okres swego życia działała jako misjonarka, odwiedzając 14 państw.

Aktorską karierę Lily rozpoczęła od telewizyjnych występów. Po małych rolach w produkcjach "Tajemnice Smalville" oraz "Kingdom Hospital" w 2004 roku została zaangażowana do nowego show stacji ABC "Lost: Zagubieni" . Kreacja Kate Austen przyniosła jej wielką popularność oraz lawinę interesujących kinowych propozycji.

Reklama

W 2004 roku Lily znalazła się w rankingu najbardziej obiecujących gwiazd zorganizowanym przez magazyn "Entertainment Weekly". W 2005 roku w rankingu magazynu "FHM" na "najseksowniejszą kobietę świata" została sklasyfikowana na 75. miejscu. Rok później, w tym samym zestawieniu, uplasowała się o dwa oczka wyżej.

Evangeline Lilly: Wymyślona elfka 1 / 11 Evangeline Lily, kanadyjska aktorka i modelka, kończy w niedzielę, 3 sierpnia, 35 lat. Sławę przyniosła jej kreacja w serialu "Lost. Zagubieni", teraz oglądać możemy ją w roli elficy w ekranizacji "Hobbita" - fot. Sean Gallup Źródło: Getty Images udostępnij

Evangeline Lilly: Najważniejsze role

Pierwszą dużą kinową rolą po sukcesie "Zagubionych" był film "Potem" (2009) w reżyserii Johna Malkovicha . Lily zaprezentowała w nim całą gamę macierzyńskich uczuć. Dwa lata później na świat przyszedł jej synek - Kahekili.

Ważnym tytułem w jej aktorskiej filmografii pozostaje oscarowy "The Hurt Locker - W pułapce wojny" (2009), gdzie wcieliła się w żonę głównego bohatera - granego przez Jeremy'ego Rennera żołnierza, wracającego do domu po wojnie w Iraku.

Wideo The Hurt Locker (2008) Official Trailer - Jeremy Renner, Anthony Mackie Movie HD

"Bardzo się ucieszyłem, gdy przyjęła naszą propozycję" - deklarował reżyser "Gigantów ze stali" (2011), Shawn Levy . "Dla mnie jest ona fenomenem. Była świetna w 'Lost', wtedy wręcz zwariowałem na jej punkcie. I nie zawiodłem się na niej. Była doskonała zarówno w dramatycznych scenach, wykazała się też wielką, zaraźliwą wręcz energią podczas scen walk" - chwalił Lilly twórca "Gigantów...".

"Niegrzeczny elf" - tak Evangeline Lilly opisała postać, którą zagrała w filmie "Hobbit: Pustkowie Smauga" . Tauriel, w którą wcieliła się aktorka, została w całości wymyślona przez scenarzystów "Hobbita", nie występuje bowiem na kartach powieści J.R.R. Tolkiena. "Tauriel jest elfem, która żyje w Lesie. Elfy, które stamtąd pochodzą są bardziej mroczne niż elfy, które poznaliśmy wcześniej - choćby we 'Władcy Pierścieni'" - tłumaczy Lilly.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hobbit: Pustkowie Smauga" [trailer]

Przed występem w filmie Lilly przeszła szkolenie kaskaderskie ze szczególnym naciskiem położonym na chińskie sztuki walki i posługiwanie się sztyletami. Była zdolną uczennicą. Stworzono też dla niej specjalny kostium różniący się od strojów elfów ze Śródziemia. Miała wojskowy, męski krój, jest w nim wiele skórzanych elementów utrzymanych w barwach lasu - brązach, zieleniach i czerni.

"Nie przygotowywałam się jakoś specjalnie, taka po prostu jestem. Lubię być fit i dbać o kondycję. Nie jestem z tych aktorów, którzy zatrudniają trenera personalnego czy dietetyka i przechodzą na ostrą dietę. Po prostu musiałam nabyć pewnych nowych umiejętności jak boks, o którym nie miałam wcześniej większego pojęcia. Tak naprawdę to nigdy nikogo wcześniej nie uderzyłam" - wyznała aktorka.



Rok po występie w "Pustkowiu Smauga" gwiazdę oglądaliśmy w finałowej części trylogii "Hobbit" - "Bitwie Pięciu Armii" . - Myślałam, że poświęcę najbliższy czas macierzyństwu i pisaniu, ale nie mogłam odmówić. Także dlatego, że świat Tolkiena znam dobrze od dziecka i szczerze mówiąc, skrycie marzyłam, aby stać się elfem - wyznała aktorka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii" [trailer]

Gdy wydawało się, że Tauriel będzie jedyną rolą Lilly w wysokobudżetowej serii, zaledwie rok po trzeciej części "Hobbita" aktorka pojawiła się w roli Hope Van Dyne w "Ant-Manie" (2015) Peytona Reeda . Swoją rolę powtórzyła w sequelu produkcji - "Ant-Man i Osa" (2018), gdzie stworzyła tytułowy duet z Paulem Ruddem. Oglądaliśmy ją też w gościnnym występie w kolejnej adaptacji komiksów Marcela - "Avengers: Koniec gry" (2019). Na pewno zobaczymy ją też w superprodukcji "Ant-Man and The Wasp: Quantumania", której premiera planowana jest na luty 2023 roku.



Wideo "Ant-Man i Osa" [trailer 2]

Evangeline Lilly: Nagie sceny w "Zagubionych"

Jakiś czas temu temu gwiazda wyznała podczas rozmowy z podcastem The Lost Boys, że podczas prac nad serialem "Lost. Zagubieni" została dwukrotnie zmuszona do zagrania nagich scen. Na reakcję twórców serialu nie trzeba było długo czekać. J.J. Abrams i Damon Lindelof wyjaśnili w specjalnym oświadczeniu, opublikowanym na internetowej stronie magazynu "People", że od razu po wywiadzie Lilly próbowali skontaktować się z gwiazdą "Zagubionych", by osobiście przeprosić ją za dyskomfort sprzed lat. "Chcielibyśmy szczerze przeprosić. Nikt nie powinien w pracy czuć zagrożenia. Kropka" - oświadczyli.



W rozmowie z The Lost Boys Lilly opowiedziała, że po raz pierwszy nieprzyjemny moment przeżyła podczas zdjęć do trzeciego sezonu "Zagubionych". "Byłam cała roztrzęsiona, kiedy skończyliśmy [ujęcie]. Byłam zalana łzami, ale musiałam kontynuować pracę i tuż po tym nakręcić bardzo mocną [emocjonalnie] scenę" - opowiedziała.



Kolejny zgrzyt nastąpił na planie czwartego sezonu show, kiedy jej bohaterka miała się rozebrać. "Powiedziałam wtedy: 'Nigdy więcej. Możecie sobie wymyślać [kolejne nagie] sceny - ja tego nie zagram. Nigdy więcej nie zdejmę ubrania na planie tego serialu'. Tak się stało" - dodała aktorka.

Evangeline Lilly: Antyszczepionkowa

W marcu 2020 roku wybuchła głośna afera z udziałem Lilly i gwiazdy "Gry o tron", Sophie Turner . Ta pierwsza zmieściła bowiem post w mediach społecznościowych, że nie boi się pandemii koronawirusa i odmawia poddania się samoizolacji. Dodała, że nie zamierza rezygnować ze swoich codziennych zajęć poza domem, twierdząc, że "ceni sobie wolność bardziej od życia". "Pier... twoją wolność" - odpowiedziała jej Turner.



Co więcej, Lilly nie tylko lekceważyła pandemię koronawirusa, ale sugerowała również, że może ona być spiskiem rządowym. "Zawsze coś takiego się dzieje, gdy idą wybory" - skomentowała jedną z reakcji na swój post.



Kilka dni później gorąco przeprosiła jednak za swój wpis. "16 marca, gdy pisałam moje niefortunne słowa, jedynymi wytycznymi było to, żeby unikać zgromadzeń powyżej 250 osób i regularnie myć ręce. Co też robiłam. Dwa dni później to się zmieniło, więc pomimo moich obaw o społeczno-ekonomiczne i polityczne reperkusje tej decyzji, robię, co należy, by spłaszczyć krzywą zachorowań, stosuję samoizolację i przebywam w domu razem z całą rodziną" - napisała na Instagramie Lilly. Do wpisu dołączyła zdjęcie swojej rodziny grającej w grę planszową.



Instagram Post

"Chcę też serdecznie i szczerze przeprosić za brak wrażliwości, jaki pokazałam w poprzednim wpisie w stosunku do cierpiących na całym świecie z powodu wirusa COVID-19. Dziadkowie, rodzice, dzieci, siostry i bracia umierają, świat próbuje znaleźć sposób na zatrzymanie tego bardzo poważnego zagrożenia, a moje przedłużające się milczenie mogło zostać odebrane jako wyraz lekceważenia i arogancji" - przyznała aktorka.

W lutym tego roku Lilly nagrała krótki filmik zaadresowany do kanadyjskiego premiera Justina Trudeau. Poruszyła w nim temat manifestacji z udziałem przeciwników wprowadzenia w Kanadzie obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi.

Aktorka wystąpiła w pięciominutowym nagraniu zamieszczonym na instagramowym profilu "Bridge City News", kanadyjskiego programu informacyjnego emitowanego w chrześcijańskiej stacji telewizyjnej Miracle Channel. Lilly zaapelowała do premiera Kanady, by usiadł do rozmów z protestującymi przeciwnikami obowiązku szczepień i wysłuchał ich postulatów.

Instagram Wideo (IGTV)

Chcę dziś z tobą porozmawiać o twoim podejściu do naszych rodaków, Kanadyjczyków, którzy protestują przeciwko twoim federalnym nakazom szczepień. Poprosili o spotkanie z tobą, premierze: eksperci medyczni, naukowcy, lekarze, pielęgniarki, rodzice, dziadkowie, wszyscy ci zatroskani obywatele. Dlaczego więc nie usiądziesz z nimi? Skoro jesteś przekonany o słuszności swoich decyzji, usiądź i porozmawiaj z przywódcami grupy 2,3 miliona protestujących w całym kraju i wyjaśnij im swoje pobudki. Wysłuchaj, co mają ci do powiedzenia, z umysłem otwartym na informacje, które mogą być sprzeczne z twoimi przekonaniami

- powiedziała aktorka we wspomnianym filmiku.

Lilly już wcześniej jednoznacznie opowiadała się po stronie przeciwników szczepień, publicznie twierdziła też, że wątpi w sens zachowywania dystansu społecznego, a nawet przekonywała, że pandemia jest wymysłem polityków. W styczniu wzięła udział w zorganizowanym w Waszyngtonie wiecu przeciwników obowiązkowych szczepień, o czym poinformowała fanów na Twitterze.

Nikt nie powinien być zmuszany do wstrzykiwania sobie czegokolwiek pod groźbą aresztowania i procesu. Nie tędy droga. To nie jest bezpieczne. To nie jest zdrowe. To nie ma nic wspólnego z miłością czy troską o życie innych. Rozumiem, że świat jest pogrążony w strachu, ale nie wierzę, że reagowanie na strach siłą rozwiąże nasze problemy. Zawsze popierałam wolność wyboru - zarówno przed wybuchem pandemii, jak i teraz. I nic tego nie zmieni

- tłumaczyła gwiazda.

Taka postawa Lilly nie spodobała się fanom ekranizacji Marvela. Wiele osób chce, by w roli Osy zastąpiła ją w kolejnych filmach aktorka.