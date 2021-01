​Eva Mendes: Bura od córki

Miesiąc temu Eva Mendes postanowiła zrobić sobie przerwę od mediów społecznościowych. Wreszcie wyjaśniła, dlaczego wyciszyła swoją aktywność. Aktorka zdradziła, że jej 4-letnia córka Amanada, którą wychowuje z Ryanem Goslingiem, upomniała ją, że zbyt długo ślęczy nad telefonem.

Eva Mendes od 2014 roku skupia się wyłącznie na życiu rodzinnym i nie gra w filmach /Alexander Tamargo/FilmMagic /Getty Images

"Nie publikowałam niczego ostatnio, bo moja najmłodsza latorośl powiedziała mi, że zbyt długo siedzę przy telefonie. Wzięła to do siebie. Dzieci biorą rzeczy do siebie, chyba że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wyjaśnić im, że to nie jest nic osobistego. Miałyśmy więc dobrą rozmową, przeprosiłam ją i obiecałam, że będę uważniejsza. Zrozumiałam, że to, że zawsze jestem z nią w domu, nie zawsze oznacza, że jestem obecna" - Eva Mendes napisała na Instagramie po dłuższej przerwie.



By udowodnić, że postąpiła słusznie, powołała się na wpis z instagramowego profilu dedykowanego latynoskim rodzicom, który mówi o tym, że rodzice powinny pozwalać swoim dzieciom na zwracanie im uwagi. Dzięki temu wychowają dzieci na silne, samodzielne osoby. Niemniej post Mendes, podzielił jej fanów na dwa obozy - na tych, który dają dziecku prawo głosu, i na tych, którzy żądają od nich absolutnej uległości względem rodziców.

46-letnia Eva Mendes jest mamą dwóch córek - 6-letniej Esmeraldy i 4-letniej Amandy. Są one owocem jej związku z Ryanem Goslingiem. Aktorka od 2014 r. skupia się wyłącznie na życiu rodzinnym i nie gra w filmach.



"Mam możliwość, by nie pracować zawodowo i jestem świadoma tego, jak wielkim jest to przywilejem" - przyznała w październikowym wywiadzie dla australijskiego dziennika "The Sydney Morning Herald". Mimo że czuje się bardzo szczęśliwa, zajmując się swoimi córkami, powoli zaczyna budzić się w niej pragnienie, by znów stanąć przed kamerą.