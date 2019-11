Eva Green w roli astronautki

W "Proximie" w reżyserii Alice Winocour, Eva Green wciela się w kosmonautkę rozdartą między córką a wszechświatem. Każda jej decyzja jest dobra i zła jednocześnie...

Eva Green w scenie z filmu "Proxima" /materiały dystrybutora

Od czasu "Grawitacji" (2013) Alfonso Cuarona liczba filmów rozgrywających się w kosmosie jest naprawdę imponująca. "Ad Astra" Jamesa Graya z Bradem Pittem, "Marsjanin" Ridleya Scotta z Mattem Damonem oraz "Lucy in the Sky" Noah Hawley z Natalie Portman...



Za każdym razem te astralne przygody są okazją dla bohaterów do ujawnienia tego, co najbardziej intymne, czy to odwagi, dumy, frustracji...

"Proxima", trzeci film fabularny Alice Winocour, kontynuuje tę tendencję. Sarah, młoda astronautka - w tej roli Eva Green - zachwycona pomysłem wyjścia w kosmos, jest również rozdarta przez swoje przyszłe rozstanie z córką, 8-letnią Stellą (Zelie Boulant-Lemesle). Podczas intensywnego treningu (nurkowanie w basenie, zaznajamianie się z nieważkością), który odbywa wraz z dwoma kolegami z misji, Amerykaninem (Matt Dillon) i Rosjaninem (Aleksey Fateev), Sarah zmaga się z narastającym poczuciem winy.

W domu przede wszystkim jest mamą, a kiedy zostaje wybrana na członka załogi misji "Proxima", w jej życiu wszystko się zmienia i komplikuje. Z jednej strony jest astronautką, gotową spełnić swe marzenie i ruszyć w kosmos, ale jako mama zwyczajnie boi się rozłąki z córką. Każda decyzja jest dobra i zła jednocześnie.

Alice Winocour dobrze czuje się na skraju nauki i psychologii. Już w "Augustine" (2012) reżyserka poruszyła wątek pracy profesora Charcota na temat histerii i fascynacji jednego z jego pacjentów. Z kolei w filmie "Cień" odniosła się do zespołu stresu pourazowego żołnierza, który nie potrafił porzucić pola bitwy, pracując jako ochroniarz.

Pracując nad filmem "Proxima", Winocour uzyskała zezwolenie na filmowanie w Gwiezdnym Miasteczku, rosyjskim centrum szkoleniowym dla astronautów, a także w kosmodromie Bajkonur w Kazachstanie. Ale przede wszystkim, potrafiła narysować tę romantyczną nić matka-córka, utkaną z odwiedzin dziecka w różnych miejscach, która wzbogaca aspekt dokumentalny filmu i nadaje mu zupełnie nowy wymiar.

Polska premiera filmu "Proxima" jest przewidziana na 24 stycznia 2020 r.