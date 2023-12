Europejska Nagroda Filmowa powstała w 1988 roku i jest uznawana za najbardziej prestiżową nagrodę honorującą europejskie filmy. Powszechnie nazywana odpowiednikiem amerykańskiego Oscara, przyznawana jest przez członków Europejskiej Akademii Filmowej. Pierwszym laureatem nagrody był Krzysztof Kieślowski za "Krótki film o zabijaniu". Polskie filmy już kilkukrotnie były do niej nominowane, nierzadko wygrywając.

Europejskie Nagrody Filmowe są najważniejszym wyróżnieniem na Starym Kontynencie, odpowiednikiem amerykańskiego Oscara. Przyznawane są przez członków Europejskiej Akademii Filmowej. Ceremonie, w czasie których są wręczane te prestiżowe wyróżnienia, odbywają się w lata nieparzyste w Berlinie, a w parzyste - w innych miastach Europy. W tym roku wręczono je po raz 36.

Europejskie Nagrody Filmowe: "Anatomia upadku" z pięcioma statuetkami

Jako pierwsza została przyznana nagroda w kategorii Europejski Dokument, w której była nominowana polsko-duńska produkcja " Apolonia, Apolonia ". Film jednak został pokonany przez dokument " Siostrzeństwo świętej sauny ". Estoński kandydat do Oscara w reżyserii Anny Hints opowiada o sile siostrzeństwa, pięknie każdego ciała i oczyszczającej mocy saun.

W kategorii Europejskie Odkrycie za pełnometrażowy debiut fabularny nagrodę otrzymała Molly Manning Walker za film "How to have sex". Główne bohaterki to trzy brytyjskie nastolatki, które wyruszają na wakacje pełne alkoholu, klubów i namiętności.

" Anatomia upadku " otrzymała nagrodę za najlepszy scenariusz, tym samym pokonując "Zieloną granicę". Główną bohaterką filmu jest kobieta podejrzana o morderstwo swojego męża. Ich niewidomy syn jako jedyny świadek, stoi przed dylematem moralnym. W tym roku "Anatomia upadku" została nagrodzona Złotą Palmą w Cannes i jest faworytem w wyścigu po Oscary. Autorami scenariusza są Justine Triet i Arthur Harari. Film Justine Triet po raz drugi pokonał obraz Agnieszki Holland w kategorii Europejski Reżyser.

Nagrodę dla najlepszej europejskiej aktorki odebrała Sandra Hüller za kreację w filmie "Anatomia upadku", która była również nominowana w tej kategorii za występ w "Strefie interesów". Statuetka w kategorii Europejski Aktor powędrowała do Madsa Mikkelsena za rolę w "Bękarcie". Aktor nie był obecny na ceremonii, połączył się online z Tokio i podziękował za nagrodę.

Najważniejszą kategorię, czyli najlepszy Europejski Film wygrał tytuł w reżyserii Justine Triet "Anatomia Upadku". Łącznie zgarnął 5 statuetek, pokonując "Zieloną granicę" w trzech kategoriach.

Agnieszka Holland, która pełni funkcję Prezydentki Europejskiej Akademii Filmowej, pojawiła się na scenie, wręczając nagrodę za osiągnięcia życiowe Vanessie Redgrave, wybitnej brytyjskiej aktorce filmowej i teatralnej znanej z takich tytułów jak "Isadora", "Powiększenie", czy "Powrót do Howards End".

Zdjęcie Agnieszka Holland na ceremonii rozdania Europejskich Nagród Filmowych / CHRISTOPH SOEDER/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Pełna lista nagrodzony podczas Europejskich Nagród Filmowych

Europejski Film: "Anatomia upadku", reż. Justine Triet

Europejski Dokument: "Siostrzeństwo świętej sauny", reż. Anna Hints

Europejski Reżyser: Justine Triet - "Anatomia upadku"

Europejska Aktorka: Sandra Hüller - "Anatomia upadku"

Europejski Aktor: Mads Mikkelsen - "Bękart"

Europejski Scenariusz: "Anatomia upadku", reż. Justine Triet

Europejskie Odkrycie - Prix FIPRESCI (nagroda za pełnometrażowy debiut fabularny): "How to Have Sex", reż. Molly Manning Walker

Europejska Animacja: "Pies i robot", reż. Pablo Berger

Europejski Film Krótkometrażowy: "Hardly Working", reż. Susanny Flock, Robina Klengela, Leonhard Müllner i Michaela Stumpfa

Europejska Nagroda Młodej Publiczności: "Georgie ma się dobrze", reż. Charlotte Regan

Zdjęcia: "Bękart"

Montaż: "Anatomia upadku"

Scenografia: "La chimera"

Kostiumy: "Bękart"

Charakteryzacja: "Śnieżne bractwo"

Muzyka: "Club Zero"

Dźwięk: "Strefa interesów"

Efekty specjalne: "Śnieżne bractwo"