"Apolonia, Apolonia": O czym jest film?

Duńska reżyserka Lea Glob spotkała po raz pierwszy Apolonię Sokół w 2009 roku. Artystka wyrosła z undergroundowej sceny teatralnej w Paryżu, prowadząc życie charakterystyczne dla tamtejszej bohemy, równocześnie starając się przebić w świecie sztuki. Na przestrzeni kolejnych lat reżyserka powracała co jakiś czas do kontaktu z bohaterką, budując z nią niezwykłą więź.

Apolonia przez długi czas starała się odnieść sukces jako malarka, chociaż zadanie to okazało się niezwykle trudne. Musiała zmierzyć się między innymi z nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn, co dotknęło także Oksanę Shachko, jedną z założycielek feministycznej grupy Femen, z którą Apolonia przyjaźniła się i mieszkała przez kilka lat. Czy w końcu bohaterka zdobędzie zasłużone uznanie?

Reżyserką i autorką zdjęć filmu " Apolonia, Apolonia " jest Lea Glob. Za produkcję odpowiedzialne były: Sidsel Siersted, Małgorzata Staroń i Hanka Kastelicova, a także Danish Documentary, Staron-Film, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania, HBO Max.

"Apolonia, Apolonia" nagrodzony na festiwalach

Film zdobył między innymi Nagrodę Grand Prix podczas 20. edycji Festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Inne wyróżnienia i nagrody: IDFA (Best Film Award), Göteborg FF (Best Nordic Documentary), Hong Kong IFF (Firebird Award), Nordisk Panorama (Best Nordic Documentary), Cph:Dox (Politiken:Dox Award), Docville (Special mention), Millennium Docs Against Gravity (Chopin's Nose Award), One World Int. Human Rights Doc. FF (Best Film), Sofia IFF (Grand Prix), ArtDocFest (Grand Prix), Bridge Film Festival (Golden Cocai), MajorDocs. Audience Award.



"Apolonia, Apolonia": Gdzie oglądać?

Film "Apolonia, Apolonia" od 10 grudnia można oglądać w HBO Max.