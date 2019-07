EtnoKraków/Rozstaje 2019: Kraków stolicą muzyki świata

21. edycja festiwalu EtnoKraków/Rozstaje rozpoczyna się 2 lipca. To jedna z najważniejszych imprez w Europie prezentujących muzykę tradycyjną, etno, folkową i world music.

EtnoKraków/Rozstaje 2019 /materiały prasowe

Na początku lipca w Krakowie wystąpi ponad 100 artystów z kilkunastu krajów i trzech kontynentów. Tegoroczne święto muzyki etnicznej to blisko 20 koncertów i bogactwo wydarzeń towarzyszących z udziałem artystów z całego świata: warsztaty muzyczne, tradycyjnego rzemiosła, noce tańca.

"Tegoroczna edycja to święto muzyki etnicznej, silna reprezentacja sceny etnojazzowej, taneczne rytmy z odległych zakątków świata, ale też czas dialogu, nie tylko muzycznego i spotkań ponad podziałami" - zapewnia Jan Słowiński, dyrektor festiwalu EtnoKraków/Rozstaje.

"W szczególny sposób urzeczywistni je koncert rosyjsko-ukraińskiej grupy Virtualnaja Derevnia. To również czas refleksji i dopominający się o dostrzeżenie głos uchodźców. Pieśni urodzonej w obozie w Sahrawi Azizy Brahim, akompaniującej sobie na bębnie tbal, nadkruszają mury dzielące Maroko i Saharę Zachodnią...".

DRZEWO

Najpierw na scenie teatralnej Nowohuckiego Centrum Kultury zobaczymy spektakl baletowy "Bursztynowe drzewo" Art Color Ballet w reżyserii i choreografii Agnieszki Glińskiej. To motto tegorocznej edycji festiwalu, historia o formowaniu się społeczności w kontekście innych kultur, opowieść o źródłach środkowoeuropejskiej tożsamości; echo starotestamentowych psalmów, "Pieśni nad pieśniami", romskich pieśni drogi, z poblaskiem kopuł cerkiewnych w tle, pobrzękiem monet, bursztynowym szlakiem, horyzontem krainy Kalevy w oddali.

To opowieść "starych i nowych czasów" - zapewnia Glińska. Ale też opowieść o walce, nadziei, potrzebie miłości. Muzykę do spektaklu (wykonywaną na żywo) skomponował Stanisław Słowiński, autorem tekstów jest Jan Słowiński, partie wokalne wykonują Joanna Słowińska i Karol Śmiałek.

SCENA INSPIRACJE

Koncerty w przestrzeniach Muzeum Inżynierii Miejskiej stały się już tradycją festiwalu. W ramach "Sceny Inspiracje" wystąpi obwołany Paganinim XXI wieku węgierski skrzypek Felix Lajko ze swoim trio. Tamara Obrovac - jedna z najoryginalniejszych artystek europejskiej sceny etnojazzowej - zaśpiewa z formacją Transhistra Ensemble (Chorwacja/Włochy/Słowenia). Koncertową premierą będzie Kukurba & Słowiński Project - spotkanie znanego z formacji Kroke wirtuoza altówki, wokalisty - Tomasza Kukurby i jednego z najbardziej rozchwytywanych jazzowych skrzypków młodego pokolenia - Stanisława Słowińskiego. Autorska propozycja liderów projektu czerpie z tradycji jazzu, rocka i muzyki świata.

"Scena Inspiracje" to tym razem również przestrzeń krakowskiej Alchemii i koncert Artisena kwintetu Joachima Mencla inspirowany motywami muzyki tradycyjnej. Połączenie autorskiego stylu kompozytorskiego Mencla z duchem muzyki tanecznej stworzyło całkiem nową jakość. W Alchemii usłyszymy też formację Trimagine i Marizę Nawrocką, która - za sprawą autorskich interpretacji wokalnych i kameralnych aranżacji zespołu - z pieśni jidysz przełomu XIX i XX wieku w nowatorski sposób wydobywa ich oblicze subtelne i nieoczywiste. Zespół jest laureatem tegorocznego konkursu Polskiego Radia Nowa Tradycja.

SCENA "IN CRUDO"

W ramach sceny "In Crudo" w Muzeum Inżynierii Miejskiej usłyszymy Svetlanę Spajić (Serbia), jedną z najbardziej cenionych i szanowanych postaci współczesnej kultury Bałkanów, nie tylko Serbii. Artystka należy bowiem do grona czołowych autorytetów w dziedzinie dawnych, przekazywanych ustnie tradycji wokalnych tej części Europy. Międzynarodowe uznanie przyniosła jej zespołowi wierność dawnym zasadom tradycyjnego śpiewu i rewelacyjne, bezkompromisowe, emocjonalne koncerty. W cyklu "In Crudo" wystąpi również pochodząca z polskiego Spisza poetka i pieśniarka Teresa Mirga z zespołem Kałe Bała; jej twórcze poszukiwania i głęboko zakorzeniona świadomość własnej tradycji muzycznej pozwoliły na stworzenie własnego, oryginalnego stylu, ożywiającego magiczny świat Bergitka Roma z jego pasją, radościami, smutkami i nostalgią.

"In Crudo" to również przestrzeń dla grupy Virtualnaja Derevnia z Moskwy i Kijowa. Szeroki jest obszar poszukiwań artystycznych rosyjsko-ukraińskiej formacji; praktykują i rekonstruują m.in. archaiczne pieśni tradycyjne dorzecza Dniepru i Wołgi. Artyści mają na koncie współpracę m.in. z Siergiejem Starostinem i ukraińską grupą Derevo. Muzyka ponad podziałami!

FORRÓ, BALFOLK, KRAKOWIAK - TANECZNIE POD GOŁYM NIEBEM

Koncerty plenerowe wybrzmią tym razem pod Wawelem na Powiślu (5, 6 VII). W piątek i sobotę sceną festiwalową za sprawą Bel Air de Forró (Brazylia) zawładną rytmy brazylijskie. Wystąpią też zespoły sceny balfolk, m.in. Loogaroo (Belgia) i Mr. Folxlide (Czechy) - nurtu podbijającego Europę, zapoczątkowanego we Francji i czerpiącego z tradycji muzyki tanecznej m.in. Portugalii, Włoch, Szwecji i Polski. Mocny akcent muzycznych i tanecznych tradycji środkowoeuropejskich postawią: Muzička & Dragúni (Słowacja), Czeremszyna & Todar (Polska/Białoruś) i transowa węgierska Meszecsinka.

Sobotni wieczór na Powiślu to również niezwykła energia eksperymentującego z tradycją fińskiego kwartetu wokalnego Tuuletar i charyzmatyczna Aziza Brahim - głos uchodźców Sachary Zachodniej.

W niedzielę pasmo koncertów plenerowych zamknie - na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury - specjalizujący się w muzyce gospel Manchester Inspirational Voices z Wielkiej Brytanii.

ETNO DLA DZIECI, WARSZTATY, NOCE TAŃCA

Bogaty program edukacyjny obejmuje warsztaty pieśni serbskich (Svetlana Spajić), ukraińskich (Młyneczek), rosyjskich (Virtualnaja Derevnia), warsztaty bluesa (The Swing Experience), warsztaty tańców tradycyjnych: polskich (Piotr i Bogusia Zgorzelscy, Raraszek), włoskich (Lassatil Abballari) i brazylijskich (Bel Mair de Forró). Przed nami też - jak co roku - noce tańca w klubie Strefa i w klubie Alchemia: tym razem z muzyką włoską (Lassatil Abballari), w energii balfolk (Martin-Vojta-Mikulas / Mr. Folxlide), etnoelectro ( Kfjatek / Red Sun Rising / RSS B0YS) i dedykowane tańcom tradycyjnym Europy Środkowej: Raraszek i Pokrzyk (Polska) / Muzička & Dragúni (Słowacja) / Szépszerével (Węgry).

ETNOKRAKÓW dla DZIECI

Dzieci i rodziców zapraszamy serdecznie do Nowej Huty na łąkę przed Nowohuckim Centrum Kultury na warsztaty z muzyką i tańcami tradycyjnymi przeznaczone specjalnie dla najmłodszych! Spotkania poprowadzi Kasia Chodoń i zespół Raraszek (2, 3 VII). W NCK również koncert dla dzieci: Bajkowe kołysanki w wykonaniu grupy Swada (3 VII).

Festiwalowe koncerty i warsztaty będą się odbywały w Muzeum Inżynierii Miejskiej, w Nowohuckim Centrum Kultury, na Powiślu 11 (koncerty plenerowe), w Muzeum Etnograficznym, w ŻyWej Pracowni, klubach Alchemia i Strefa, w ośrodku Kontakt - Przestrzeń Ruchu i Tańca.

Festiwal odbędzie się 2 do 7 lipca w Krakowie. Organizatorami są Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Stowarzyszenie ROZSTAJE u Zbiegu Kultur i Tradycji.