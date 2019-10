Etiuda&Anima już po raz 26. w Krakowie. Co w programie?

Zbliża się 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima w Krakowie. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 19-24 listopada 2019 roku. W programie między innymi: projekcje filmów, spotkania z twórcami, interaktywne spektakle, warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące.

Plakat 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima w Krakowie /materiały prasowe

Centralnym punktem Etiudy&Animy są dwa międzynarodowe konkursy: Etiuda - na najlepszy film krótkometrażowy, w którym uczestnicy walczą o statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Dinozaura, oraz Anima - czyli rywalizacja twórców animacji o Złote, Srebrne i Brązowe Jabberwocky. W tegorocznym konkursie znalazły się filmy studentów i profesjonalnych twórców zrealizowane w latach 2017-2019.

Projekcjom konkursowym będzie towarzyszyć stały cykl "Autoportrety twórców animacji". To interaktywne spektakle, podczas których osobistości współczesnej animacji artystycznej spotykają się na żywo z publicznością, opowiadając o tajnikach swojej pracy. W tym roku przed festiwalową publicznością wystąpią laureatka Srebrnego Niedźwiedzia festiwalu Berlinale za krótkometrażowy film "Jam Session" Izabela Plucińska oraz ukraiński filmowiec i współzałożyciel moskiewskiej Pilot School of Animation Igor Kovaljov.

Rokrocznie w programie Etiudy&Animy znajduje się także uroczystość wręczenia nagrody Specjalnego Złotego Dinozaura dla wybitnego artysty i pedagoga. Podczas 26. edycji festiwalu powędruje ona do rąk Hieronima Neumanna, czołowego przedstawiciela nurtu eksperymentalnego w polskim filmie animowanym.

Gośćmi specjalnymi tegorocznej odsłony Etiudy&Animy będą także: Jayne Pilling, ekspertka, która zaprezentuje na festiwalu osobiście wybrany zestaw 10 najlepszych animacji brytyjskich, oraz Neil Pymer, dyrektor kreatywny brytyjskiej wytwórni filmów animowanych typu stop montion Aardman Animations (nagrodzony Oscarem "Wallace i Gromit: Klątwa królika", "Baranek Shaun").

Festiwal przypomni również postaci wybitnych twórców. Bohaterem retrospektywy będzie nieżyjący już Mirosław Kijowicz, polski reżyser filmów animowanych, krytyk filmowy i wykładowca. Wspominać będzie się także filmowców, którzy zmarli w minionym roku. W cyklu "Pożegnania" odbędą się projekcje filmów dokumentalnych dedykowanych twórczości Agnes Vardy ("Varda według Agnes"), Bernarda Bertolucciego ("Bertolucci e la religione del ciemna", reż. Mario Sesti) oraz Franca Zeffirellego ("Franco Zeffirelli - Directing from Life", reż. Chris Hunt).



Zdjęcie Kadr z filmu "Buñuel in the Labyrinth of the Turtles", reż. Salvador Simo Busom / materiały prasowe

Oprócz krótkich animacji, widzowie festiwalu będą mieli okazję obejrzeć pełnometrażowe filmy animowane ostatniego sezonu, które miały swoje pokazy na najważniejszych, zagranicznych festiwalach filmowych.

Etiudę&Animę zainauguruje pokaz filmu "Buñuel in the Labyrinth of the Turtles" (reż. Salvador Simo Busom), wyróżnionego m.in. na Festiwalu Filmowym w Maladze. W kolejnych dniach odbędą się natomiast projekcje prezentowanego w Cannes "The Swallows of Kabul" (reż. Zabou Breitman i Eléa Gobé Mévellec), kryminału "Ruben Brandt, Collector" (reż. Milorad Krstić), a także pokazy animacji dla najmłodszych widzów, m.in. duńskiego "Checkered Ninja" (reż. Anders Matthesen i Thorbjørn Christoffersen).

W programie znalazły się również warsztaty: animacji dla dzieci, które poprowadzi laureatka Etiuda&Anima 2018, Lucija Mrzljak oraz kręcenia filmów telefonem komórkowym, które odbędą we współpracy z AMA Film Academy. O tym, że "Reklama może być etiudą - o niestandardowym opowiadaniu historii" będą przekonywali Papaya Young Directors, a Konrad Sierzputowski wygłosi wykład pt. "Oglądaj i kup mnie ! Seriale animowane i przemysł zabawkarski".

Wśród imprez towarzyszących warto wymienić jeszcze spotkanie z Leszkiem Dawidem, który opowie o pracy nad swoim najnowszym filmem "Broad Peak", konferencję branżową rektorów europejskich szkół filmowych i artystycznych pt. "Promocja i dystrybucja etiud studenckich i filmów dyplomowych poza systemem i środowiskiem szkolnictwa filmowego", a także promocję drugiego tomu publikacji filmoznawczej "Propaganda, Ideology, Animation. Twisted Dreams of History", która ukarze się pod redakcją Olgi i Michała Bobrowskich oraz dyrektora artystycznego Etiudy&Animy Bogusława Zmudzińskiego.

Zdjęcie 26. Etiuda&Anima rozpocznie się 19 listopada w Krakowie / materiały prasowe