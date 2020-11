​Ethan Hawke w nowym filmie Abla Ferrary

Abel Ferrara, reżyser tak kultowych filmów jak "Zabójca z wiertarką" czy "Zły porucznik", szykuje się do realizacji nowego dzieła. W głównej roli w filmie zatytułowanym "Zeros and Ones" wystąpi Ethan Hawke. Obok niego w filmie zagrają również Cristina Chiriac oraz Phil Neilson.

Ethan Hawke zagra głóną rolę w "Zeros and Ones" /Jerod Harris /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", zdjęcia do filmu "Zeros and Ones" mają rozpocząć się we Włoszech jeszcze w tym miesiącu. Hawke wcieli się w rolę amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Rzymie. Kiedy w powietrze zostaje wysadzony Watykan, to właśnie on stawi czoła niewidzialnemu wrogowi, który może doprowadzić do upadku świata.



"To film o lockdownie i wojnie. Niebezpieczeństwie, szpiegostwie, amerykańskich żołnierzach, chińskich pośrednikach, świętych z Bliskiego Wschodu, prowokatorach, dyplomatach oraz niebezpiecznych członkach CIA i KGB. Nie mogę się doczekać uruchomienia kamer w przyszłym tygodniu. Zachowanie bezpieczeństwa na planie będzie o tyle łatwiejsze, że scenariusz filmu powstał w trakcie pandemii z pełnym zrozumieniem jej wymagań" - powiedział Ferrara, który jest również autorem scenariusza filmu "Zeros and Ones".

"Dystrybutorzy są głodni złożonych i oryginalnych opowieści tworzonych przez mistrzowskich filmowców. 'Zeros and Ones' ma wszystkie zadatki na takie kino. Jego atutem będą światowej klasy wartości produkcyjne oraz lokacje umiejscowione w Rzymie. Choć współczesnym, to posiadającym klimat Paryża z końca II wojny światowej" - zapewnia jeden z producentów filmu, Christian Mercuri.

Ostatnimi filmami Abla Ferrary były zeszłoroczny dramat "Tommaso" oraz tegoroczny horror "Syberia". Gwiazdą obydwu tych produkcji był Willem Dafoe. Ethana Hawke’a można aktualnie oglądać w serialu "The Good Lord Bird". Obok wspomnianego wyżej Dafoe pracuje też na planie nowego filmu Roberta Eggersa zatytułowanego "The Northman".