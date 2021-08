Ethan Coen nie chce już kręcić filmów

Na koncie mają sześć Oscarów, sześć nagród BAFTA i trzy Złote Globy. Spod ich ręki wyszły takie hity, jak "To nie jest kraj dla starych ludzi", "Fargo" i "Big Lebowski". Czyżby mieli już nie zrealizować ani jednego filmu razem?

Ethan Coen kończy z kinem?

We wrześniu podczas New York Film Festival po raz pierwszy światło dzienne ujrzy produkcja "The Tragedy of Macbeth" z Denzelem Washingtonem i Frances McDormand w rolach głównych, która po raz kolejny zagrała w filmie swojego męża, Joela. Jeśli chodzi o Ethana, nie ma go wśród twórców w żadnej kategorii. Jest to pierwsza produkcja, którą Joel zrealizował, nie będąc w duecie z Ethanem.

Dlaczego Coenowie nie współpracowali przy tym projekcie, częściowo wyjaśnił kompozytor Carter Burwell, który pracował z nimi przy wielu filmach i jest autorem muzyki do nowej ekranizacji "Makbeta". "Ethan po prostu nie chciał już kręcić filmów. Wydaje się szczęśliwy, robiąc to, co robi" - stwierdził w rozmowie z twórcami podcastu "Score". Młodszy z braci Coen pochłonięty jest teraz dramatopisarstwem.

Ale jest pewna nadzieja dla miłośników kina Coenów. "Mają wiele scenariuszy w różnych szufladach, które razem napisali i które czekają na realizacje. Liczę, że wrócą do któregoś z nich, bo czytałem niektóre i są świetne. Wszyscy jesteśmy w wieku, w którym nic nie wiadomo... Moglibyśmy przejść na emeryturę, ale myślę, że tak się nie stanie. To cudownie nieprzewidywalny biznes" - przyznał.

