Ethan Coen nakręci pierwszy solowy film. W roli głównej Margaret Qualley

Choć Ethan Coen ma ogromny dorobek reżyserski, to do tej pory wszystkie swoje filmy realizował w duecie z bratem Joelem. Obaj nakręcili wiele uznanych produkcji, m.in. "Fargo" czy "To nie jest kraj dla starych ludzi". Ostatnio Joel Coen bez pomocy brata nakręcił "Tragedię Makbeta". Teraz solowy film zamierza nakręcić Ethan Coen. Główną rolę powierzył znanej z serialu "Sprzątaczka" Margaret Qualley. Na ekranie partnerować jej będzie Geraldine Viswanathan ("Strażnicy cnoty").

Margaret Qualley teraz zagra u Ethana Coena / Pascal Le Segretain /Getty Images