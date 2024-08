Epicki western już w streamingu. Gdzie zobaczyć nowe dzieło Kevina Costnera?

"Horyzont. Rozdział I" to najnowsze dzieło Kevina Costnera, które wywołało w ostatnich miesiącach spore zamieszanie. Do niedawna film był dostępny wyłącznie w kinach, teraz widzowie mogą go już zobaczyć bez wychodzenia z domu. Na jakich platformach streamingowych go obejrzymy?

Zdjęcie Kevin Costner w scenie z filmu "Horyzont. Rozdział I" / materiały prasowe