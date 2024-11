Alfonso Cuarón, twórca takich arcydzieł jak "Roma" czy "Grawitacja" przyjeżdża do Polski nie tylko jako mistrz reżyserii, przykładający w swych filmach niezwykłą wagę do obrazu, ale także jako twórca, który niezwykle udanie wkracza do świata seriali telewizyjnych. "Sprostowanie", którego jest reżyserem i producentem, to produkcja łącząca elementy thrillera i dramatu psychologicznego. Serial powstał na podstawie bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Renée Knight.



"Sprostowanie": Co to za serial?

W swym nowym projekcie Cuarón mierzy się z tematem współczesnych mediów i ich wpływu na społeczeństwo. To ważny głos w dyskusji o prawdzie, fałszu i zaufaniu do środków masowego przekazu. Główną bohaterką serialu jest uznana dziennikarka Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), która zbudowała swoją reputację, ujawniając przewinienia i grzechy innych.

Kiedy w jej ręce trafia powieść od nieznanego autora, przerażona odkrywa, że jest główną bohaterką historii, która obnaża jej najciemniejsze sekrety. Gdy Catherine stara się odkryć prawdziwą tożsamość autora, zmuszona jest zmierzyć się ze swoją przeszłością, zanim ta zniszczy jej życie i relacje z mężem Robertem (Sacha Baron Cohen) i synem Nicholasem (Kodi Smit-McPhee). W obsadzie serialu znaleźli się także: Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George, Hoyeon, a narratorką jest Indira Varma.

Alfonso Cuarón: Twórca wybitny

W trakcie festiwalu Cuarón weźmie udział w spotkaniu z publicznością. Jego wizyta w Toruniu będzie niepowtarzalną okazją do poznania kulis pracy nad serialem, a także do dyskusji na temat przyszłości kina, seriali i ewolucji języka wizualnego w filmie. Alfonso Cuarón to w świecie filmu postać wyjątkowa. Zdobywca pięciu Oscarów, w tym za najlepszą reżyserię za filmy "Grawitacja" (2013) oraz "Roma" (2018), łączy w swej twórczości artystyczną wrażliwość z nowatorskim podejściem do technologii filmowej.



Międzynarodową popularność oprócz oscarowych dzieł przyniosły mu także filmy "I Twoją matkę też" (2001) oraz "Harry Potter i więzień Azkabanu" (2004). Największym sukcesem twórcy okazał się film "Roma", który nie tylko wyreżyserował, ale odpowiadał także za jego oprawę wizualną. Ta osobista opowieść o dorastaniu w Meksyku, poza trzema Oscarami, zdobyła m.in. Złotego Lwa w Wenecji oraz Brązową Żabę na EnergaCAMERIMAGE 2018. Najnowsze dzieło - "Sprostowanie" dobitnie pokazuje, że Cuarón doskonale odnajduje się także w świecie seriali telewizyjnych.

EnergaCAMERIMAGE 2024 od 16 listopada w Toruniu

Festiwal EnergaCAMERIMAGE jest najważniejszym wydarzeniem filmowym na świecie, poświęconym sztuce autorów zdjęć. Co roku gromadzi w Toruniu twórców i pasjonatów kina z całego świata, którzy spotykają się, by celebrować kino i podziwiać najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie sztuki filmowej. Festiwal to nie tylko pokazy filmów, ale również panele dyskusyjne, spotkania z twórcami, warsztaty oraz konkursy dla młodych twórców. W tegorocznej edycji festiwalu udział wezmą m.in. Cate Blanchett, Ed Lachman, Hiroyuki Sanada czy Gianfranco Rosi.



Festiwal EnergaCAMERIMAGE 2024 to niepowtarzalna okazja, aby spotkać się z artystami, którzy na co dzień kształtują oblicze współczesnego kina. Wizyta Alfonso Cuaróna, będzie bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji EnergaCAMERIMAGE, który w tym roku odbywać się będzie w Toruniu w dniach 16 - 23 listopada.