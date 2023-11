Na zakończonym w sobotę festiwalu Energa Camerimage główna nagroda Złota Żaba powędrowała do rąk australijskiego filmowca Warwicka Throntona za film "The New Boy". Srebrną Żabą uhonorowany został Ed Lachman, autor zdjęć do filmu Pabla Larraína "Hrabia", z kolei Brązowa Żaba trafiła do Robbiego Ryana - operatora "Biednych istot" Yorgosa Lanthimosa.



Akcja filmu "The New Boy" rozgrywa się w Australii w latach 40. ubiegłego wieku. Jego bohaterem jest osierocony 9-letni Aborygen (w tej roli Aswan Reid), który pewnej nocy bez zapowiedzi pojawia się w położonym na odludziu klasztorze prowadzonym przez zbuntowaną zakonnicę ( Cate Blanchett ). Jego obecność zakłóca spokojne życie zakonnic i rozpoczyna historię o duchowej walce i kosztach przetrwania.

Warwick Thornton: Chciałem głębiej spojrzeć na religie

Thornton przyznał w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter, że pierwsza wersja scenariusza wzięła się głównie z gniewu. "Chciałem głębiej spojrzeć na religie. Jestem bardzo ostrożny w mówieniu o nich, ponieważ ich nie rozumiem. Ale podoba mi się idea, że im więcej wiedzy posiadasz, tym lepsze rozmowy możesz prowadzić. Tak więc początkiem filmu - zanim dołączyła do niego Cate - była próba zrozumienia, dlaczego niektóre religie muszą przejmować inne i ludzi o innym światopoglądzie" - powiedział reżyser. Dodał, że przed kolonizacją kontynentu australijskiego istniało tam "wiele niesamowicie pięknych religii". "Dlaczego nie uznano, że religia już tu była? Przez 40 tys. lat w Australii działy się naprawdę piękne rzeczy, ale nie było nawet chwili uznania tego faktu" - zwrócił uwagę.

Tekst "The New Boy" leżał w szufladzie aż do 2020 r., gdy w samym środku pandemii Thornton odebrał telefon od Cate Blanchett. Aktorka wyraziła chęć pracy z nim. Szczegóły ustalali podczas serii wirtualnych spotkań. Ostatecznie Blanchett została również współproducentką obrazu. Znacznie trudniejsze okazało się znalezienie odtwórcy roli tytułowego chłopca. Musiał być to ktoś, kto uniesie na swoich barkach całą historię.