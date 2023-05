W obsadzie znaleźli się też m.in. Deborah Mailman, Wayne Blair, Tyler Spencer i Kyle Miller. Za muzykę do filmu odpowiadają Nick Cave i Warren Ellis. "Powiedziałem im, że chcę bardzo małą partyturę - historia miała być prawie całkowicie pozbawiona muzyki. Dwa tygodnie później zmieniłem zdanie i poprosiłem, żeby stworzyli największą możliwą partyturę. Właśnie to mi dali. Wykonali fenomenalną robotę. Są teraz u szczytu swojej kreatywności, a my mieliśmy wielkie szczęście być odbiorcami ich geniuszu" - wspomniał w tym samym wywiadzie.

"The New Boy" jest jedną z 20 produkcji startujących w konkursie Un Certain Regard poświęconym młodym talentom i odważnym, innowacyjnym dziełom. Obok niego szansę na nagrodę mają m.in. "Rien a perdre" Delphine Deloget, "The Nature of Love" Moni Chokri i "Rosalie" Stephanie Di Giusto. Laureata wyłoni jury w składzie: amerykański aktor John C. Reilly, belgijska aktorka Emilie Dequenne, francusko-kambodżański reżyser, producent i scenarzysta Davy Chou, niemiecka aktorka Paula Beer oraz francuska reżyserka i scenarzystka Alice Winocour.

76. festiwal w Cannes potrwa do soboty.

Daria Porycka