Emma Watson przedstawia ekipę "Małych kobietek"

Trwają zdjęcia do najnowszej adaptacji "Małych kobietek" Louisy May Alcott. Grająca jedną z sióstr March Emma Watson podzieliła się na swoim Instagramie zdjęciem zza kulis.

Emma Watson /CHRIS DELMAS / AFP

Gwiazda serii o Harrym Potterze opublikowała zdjęcie, na którym znajduje się ona, reżyserka filmu Greta Gerwig, pozostałe filmowe siostry March - Saoirse Ronan, Florence Pugh i Eliza Scanlen oraz wcielający się w rolę Teodora Laurence'a Timothée Chalamet.

Reklama

Jest to już ósma adaptacja książki Alcott. Najsłynniejsza okazała się póki co szósta z nich - z 1994 roku, w reżyserii Gillian Armstrong. Zagrali w niej Winona Ryder, Susan Sarandon, Gabriel Byrne, Kristen Dunst i Christian Bale. Film zdobył trzy nominacje do Oscara, w tym za rolę Ryder.



Dla Gerwig będzie to kolejny reżyserski projekt po "Lady Bird" (2017). Otrzymała za niego nominację do Oscara za reżyserię i scenariusz. Główną rolę zagrała w nim Saoirse Ronan. Aktorka również otrzymała nominację do Oscara, wygrała także Złoty Glob dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu. W "Małych kobietkach" wcieli się w rolę głównej bohaterki, piętnastoletniej Josephine March. Watson zagra najstarszą z sióstr, szesnastoletnią Meg. Poza wyżej wymienionym aktorami w obsadzie znalazły się także Meryl Streep i Laura Dern.



"Małe kobietki" opowiadają o czwórce sióstr March, ich życiu i dorastaniu w czasie amerykańskiej wojny domowej. Film wejdzie do amerykańskich kin 25 grudnia 2019 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Lady Bird" [trailer] materiały dystrybutora