Emma Thompson na drodze po Oscara. "Powodzenia, Leo Grande" w sezonie nagród

Wiadomości

Odważnym występem w produkcji "Powodzenia, Leo Grande" Emma Thompson przypomniała o sobie widowni. To za sprawą tej roli aktorka będzie mogła ponownie stanąć do wyścigu o nagrody w tym sezonie. Film zgłoszono do Akademii, aby mógł zostać zakwalifikowany do Oscarów.

Emma Thompson i Daryl McCormack w scenie z filmu "Powodzenia, Leo Grande" /materiały prasowe