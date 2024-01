Emma Stone jest w ostatnim czasie jedną z najgłośniejszych aktorek, a to za sprawą między innymi produkcji, która trafi do polskich kin 19 stycznia.

Emma Stone: Ulubione produkcje

Przy okazji kilku wywiadów Emma Stone podzieliła się swoimi preferencjami filmowymi i kilka z tych produkcji może być zaskakujące. Aktorka wypowiedziała się o kilku produkcjach, które mają dla niej specjalne znaczenie i do takich należy film "Światła wielkiego miasta" z 1931 roku, za którego produkcję odpowiadał Charlie Chaplin. To jedna z tych produkcji, którą poleca każdemu.

"To mój ulubiony film wszech czasów. Ostatnie pięć minut tego filmu odmieni Twoje życie. To zmieniło moje. Zdałam sobie sprawę, skąd bierze się każda komedia romantyczna - do czego wszyscy dążą. To najbardziej romantyczne, wzruszające..." - Skomentowała aktorka



Za to filmem, który obejrzała tyle razy, że trudno to zliczyć jest "Bezsenność w Seattle" i jak sama podkreśla, uwielbia Toma Hanksa w tej produkcji. A w jakim remake'u na pewno chciałaby zagrać?

"Nawiedzony miesiąc miodowy" z Genem Wilderem i Gildą Radner. To straszny film o miesiącu miodowym. To bardzo pokręcona komedia i myślę, że byłaby naprawdę zabawna. Gilda jest moją ulubienicą, bo jest ulubienicą mojej mamy. Dorastałam, obserwując ją."

Do ulubionych produkcji Emmy Stone należą jeszcze np. "Sieć" Sidneya Lumeta, "Sok z żuka" Tima Burtona, a film, który zachęcił ją do podjęcia kariery aktorki to... "Samoloty, pociągi i samochody" z 1987 w reżyserii Johna Hughesa.

"Biedne istoty": Nowe wyzwanie Emmy Stone

Najnowsza produkcja, w której wystąpi Emma Stone to "Biedne istoty" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. Polska prremiera kinowa jest zaplanowana na 19 stycznia, a do tej pory film zebrał naprawdę dobre opinie recenzentów.