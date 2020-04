Emma Stone tańczy dla chorych dzieci

Emma Stone zachwyciła fanów energicznymi tanecznymi ruchami, które zaprezentowała w filmiku opublikowanym na Instagramie przez organizację charytatywną Child Mind Institute. Występ laureatki Oscara za rolę w filmie "La La Land" nie służył wyłącznie rozrywce - aktorka wsparła w ten sposób fundację, zwracając uwagę na problem zaburzeń psychicznych u dzieci.

Emma Stone wciąż świetnie tańczy /Hahn Lionel/ABACA/Abaca /East News

Emma Stone należy do najpopularniejszych i najbardziej cenionych aktorek młodego pokolenia. Gwiazda takich produkcji, jak "Birdman", "Służące" czy musical "La La Land", znana jest nie tylko z aktorskiego talentu, ale i zaangażowania w działalność filantropijną. Stone od 2017 roku współpracuje z organizacją charytatywną Child Mind Institute, która wspiera dzieci cierpiące na zaburzenia psychiczne.



W sobotę, 25 kwietnia, aktorka przejęła instagramowe konto fundacji, by dać tam popis swoich umiejętności. Wraz z tancerzem i choreografem Ryanem Heffingtonem zatańczyła m.in. do piosenki "You're the One that I Want", kultowego hitu z musicalu "Grease". Celem występu nie było jednak dostarczenie fanom rozrywki. Gwiazda zwróciła w ten sposób uwagę na problem zaburzeń psychicznych, które podczas spowodowanej pandemią izolacji przybierają na sile.

"Podczas gdy wszyscy staramy się obecnie zadbać o swoje zdrowie fizyczne, pozostając w domach i przestrzegając zaleceń ekspertów, zapominamy niekiedy o psychice. Każdy potrzebuje teraz dodatkowego wsparcia psychicznego. Dlatego wraz z Child Mind Institute organizujemy telekonferencje z udziałem dzieci, młodzieży i ich rodzin, by im to niezbędne wsparcie zaoferować" - wyjaśniła w nagraniu Stone. "Wielkie podziękowania dla Emmy i Ryana. Pomagają nam zebrać fundusze potrzebne do tego, by nieść pomoc potrzebującym" - napisali przedstawiciele organizacji.

Aktorka w ubiegłym roku została członkinią zarządu fundacji. "Mam wielki zaszczyt podzielić się swoim życiowym doświadczeniem z dziećmi, by w ten sposób ułatwić im radzenie sobie z problemami natury psychicznej" - wyznała wówczas Stone. Gwiazda sama borykała się w przeszłości z zaburzeniami lękowymi. W 2017 roku wzięła udział w kampanii społecznej #MyYoungerSelf.



"Każdy z nas doświadcza w swoim życiu lęku, niepokoju. Przechodzimy przez to w różny, mniej lub bardziej intensywny sposób" - mówiła w filmie nagranym na potrzeby kampanii. "Bycie wrażliwym człowiekiem, który martwi się o wiele rzeczy, czyni cię wyjątkowym. Nie czuj się z tego powodu dziwakiem, ponieważ wszyscy jesteśmy do pewnego stopnia dziwakami" - dodała.