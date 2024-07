Emma Corrin o roli w "Deadpool & Wolverine". Kto był główną inspiracją?

Podczas pracy nad postacią Novy Corrin inspirowało się antagonistami z całej historii kina. Przede wszystkim skupiło się na Willym Wonce w interpretacji Gene'a Wildera z 1971 roku oraz brawurowej kreacji Christopha Waltza jako Hansa Landy w "Bękartach wojny".

"W występie Wildera jest coś ekstrawaganckiego" - mówiło laureacie Złotego Globu za rolę w serialu "The Crown". "Podobną energię ma Christoph Waltz w 'Bękartach wojny'. Nosi mundur, więc nie może sobie usiąść i wypić szklanki mleka jak jakaś wróżka chrzestna".

Aktorze przyznało także, że przyjęło rolę Novy, ponieważ tak bardzo różniła się ona od postaci, w które się dotychczas wcieliło. "Zawsze chciałom zagrać złoczyńcę. Poza tym Ryan Reynolds I Hugh Jackman. Ryan ciągle improwizuje. To były mistrzowskie zajęcia z tego rodzaju komedii i tego gatunku, w którym nie mam dużego doświadczenia. Więc co może mi się tutaj nie podobać" - mówiło.

Cassandra Nova, w którą wcieliło się Corrin, jest siostrą bliźniaczką Charlesa Xaviera, założyciela X-Men. Jest ona także jego złym odbiciem. Gdy Xavier poświęcił całe swoje życie na budowie pokojowej koegzystencji ludzi i mutantów, Nova spożytkowała swoje na szerzeniu zła i destrukcji. Posiada ona szereg nadprzyrodzonych mocy, w tym telepatię i telekinezę.

"Deadpool & Wolverine": Co wiemy o filmie?

Deadpool (Ryan Reynolds) zostaje wplątany w międzywymiarową intrygę. Z polecenia pilnującej porządku w multiwersum agencji TVA (znanej z serialu "Loki") ruszy w podróż po alternatywnych rzeczywistościach. Na swojej drodze napotka wielu bohaterów z poprzednich adaptacji filmów Marvela, w tym Wolverine'a (Hugh Jackman). Obaj zawiążą trudny sojusz w celu uratowania swoich światów.

Marvel Studios nie ma ostatnio dobrej passy. Wydaje się, że "Deadpool & Wolverine" będzie powrotem wytwórni na właściwe tory. Będzie to pierwszy jej film z kategorią wiekową R — co oznacza, że w Stanach Zjednoczonych osoby poniżej 17 roku życia będą mogły wejść na salę kinową tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna. To także powrót Hugh Jackmana do roli Wolverine'a po siedmiu latach przerwy.

"Deadpool & Wolverine" wejdzie do kin 26 lipca 2024 roku.