​Emma Corrin: Była Dianą, będzie lady Chatterley?

Popularność przyniosła jej rola księżnej Diany w czwartym sezonie serialu Netfliksa "The Crown". Teraz, jak donosi portal "Deadline", Emma Corrin jest główną kandydatką do zagrania tytułowej roli w kolejnej ekranizacji powieści D.H. Lawrence'a "Kochanek lady Chatterley".

Przed Emmą Corrin stoją otworem drzwi do wielkiej kariery /Kurt Krieger - Corbis/Corbis /Getty Images

Wydana w drugiej połowie lat 20. XX wieku powieść obyczajowa "Kochanek Lady Chatterley" przedstawia historię romansu angielskiej arystokratki z ubogim leśniczym. Książka spotkała się z ostrą krytyką cenzorów i wywołała skandal w purytańskim społeczeństwie Anglii. Lawrence ukazuje w powieści namiętne i zmysłowe uczucie w pozbawiony pruderii i niezwykle odważny sposób. Obszerne opisy scen erotycznych pozwalają autorowi ukazać piękno ciała ludzkiego i miłości fizycznej - czytamy w oficjalnym opisie powieści Lawrence'a. Z powodu skandalizującej treści "Kochanek lady Chatterley" został wydany w Stanach Zjednoczonych dopiero w 1959 roku.



Reżyserką nowej ekranizacji "Kochanka lady Chatterley" będzie Laure de Clermont-Tonnerre. Będzie to drugi film w jej karierze reżyserskiej po "Mustangu" z 2019 roku. Clermont-Tonnerre wyreżyserowała też kilka odcinków seriali HBO "The Act" oraz "Mrs. America". Autorem scenariusza adaptacji powieści Lawrence'a będzie David Magee, który w przeszłości był dwukrotnie nominowany do Oscara za scenariusze do filmów "Marzyciel" i "Życie Pi".

Produkcją filmu na podstawie powieści "Kochanek lady Chatterley" zajmie się studio 3000 Pictures, a wśród producentów można znaleźć nazwiska osób odpowiedzialnych za takie filmowe hity jak m.in. "Jerry Maguire" czy "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri". Powieść Lawrence’a była już kilkukrotnie przenoszona na duży i mały ekran. W tytułową rolę wcielały się wcześniej m.in. Sylvia Kriestel, Joely Richardson czy Holliday Grainger.

Oprócz głośnego występu w serialu "The Crown", Emmę Corrin można było ostatnio zobaczyć również w filmie "Niepokorna miss" obok Keiry Knightley, Keeley Hawes i Gugu Mbathy-Raw. Jej kolejnym projektem jest film "My Policeman", w którym zagra u boku Harry’ego Stylesa.