Emily Ratajkowski dołącza do grona gwiazd, które zaszły w ciążę podczas pandemii. 29-letnia modelka o tym, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Emily Ratajkowski spodziewa się pierwszego dziecka /Instagram / BEEM/Beem/East News /East News

Obydwoje z mężem, Sebastianem Bear-McClardem, nie posiadają się z radości.



Tym jednak co wyróżnia tę parę jest to, że nie chcą zdradzić płci dziecka, bo jak przekornie napisała modelka w eseju dla magazynu "Vogue", tę poznają dopiero wtedy, gdy ich dziecko skończy 18 lat.



W istocie informacja o odmiennym stanie modelki jest pretekstem do rozpoczęcia przez nią na łamach "Vogue'a" dyskusji o tym, jak mylne bywa postrzeganie innych przez pryzmat ich płci.



Sama modelka stan ciąży określa jako wspaniały i przerażający zarazem. Zaniepokojenie jest pokłosiem niewiedzy, kim będzie dziecko, które nosi pod sercem.

Przyszła mama dość stanowczo daje bowiem do zrozumienia, że od samego początku traktuje dziecko jako samodzielny byt, którego nie zamierza w jakikolwiek sposób ograniczać czy kształtować.

Podkreśla także, że nawet nie próbuje mieć panowania nad tym, co teraz będzie działo się z nią i jej ciałem. I mimo to jest spokojna. Uczy się siebie i swojego dziecka.



