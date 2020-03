Emily Blunt zdradziła, dlaczego zagrała w "Cichym miejscu 2"

Była sceptyczna co do pomysłu nakręcenia kontynuacji "Cichego miejsca", nie chciała w tym filmie grać, a jej mąż nie chciał go reżyserować. W końcu John Krasinski zmienił zdanie i opowiedział Emily Blunt o pomyśle na scenę, którą rozpocznie się sequel. To zaważyło na jej decyzji.

Emily Blunt i John Krasinski na premierze "Cichego miejsca 2" /Arturo Holmes/WireImage /Getty Images

Kiedy wytwórnia Paramount zwróciła się do Krasinskiego z prośbą o wyreżyserowanie sequela "Cichego miejsca", on miał już zapełniony kalendarz na kolejny rok. Ale nie tylko brak wolnych terminów powstrzymywał go przed przyjęciem tej propozycji. Reżyser obawiał się również, że próba dorównania pierwszej części nie powiedzie się.



"Niechętnie myśleliśmy o tym pomyśle" - powiedziała dziennikarzowi "Variety" Emily Blunt, tuż po amerykańskiej premierze "Cichego miejsca 2", która miała miejsce w miniony weekend. "Sporo osób ze studia podrzucało nam pomysły odnośnie drugiej części, a my myśleliśmy tylko: 'Nie, nie zrobimy tego" - dodała odtwórczyni roli Evelyn Abbott, a prywatnie żona Krasinskiego.

Pierwszy zmienił zdanie John Krasinski. Przyznał, że zaczęło się od pomysłu na wątek związany z postacią Regan, którą w filmie gra Millie Simmons. Niesłysząca aktorka wciela się w córkę Abbottów.



"Chciałem, żeby odegrała większą rolę i wiedziałem, że sobie poradzi" -reżyser wyjaśnił w rozmowie z "Variety". A potem, żeby przekonać Emily Blunt do zagrania w sequelu, opowiedział jej scenę otwierającą film.



Zdjęcie "Ciche miejsce 2" trafi na ekrany polskich kin 20 marca / UIP / materiały dystrybutora

"Pomyślałam, że to jest świetne! I zdałam sobie sprawę, że byłabym idiotką, gdybym nie chciała tego zagrać" - powiedziała Blunt. A jej mąż dodał, że kluczowe było dla niego potraktowanie drugiej części kinowego hitu jako kontynuacji, a nie typowego sequela. "To list miłosny dzieci do ich rodziców. List pełen nadziei i marzeń. Chciałbym, aby moje dzieci były tak odważne i kiedy zgaśnie światło, umiały zapalić świecę" - skomentował John Krasinski.

"Ciche miejsce 2" opowiada o losach rodziny Abbotów, która ze względu na śmiertelne zagrożenie ze strony potworów, których zwabia hałas, musi funkcjonować w całkowitej ciszy. Polską premierę sequela zapowiedziano na 20 marca 2020.