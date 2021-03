Emily Blunt: Odkryta przez Polaka

Emily Blunt jest jedną z najzdolniejszych i najpiękniejszych hollywoodzkich aktorek. Widzowie znają ją m.in. z "Lata miłości", "Tajemnic lasu", "Na skraju jutra" czy "Sicario". 5 kwietnia na Polsacie odbędzie się Dzień Disneya, podczas którego pokazany zostanie musical "Mary Poppins powraca", w którym stworzyła jedną z najlepszych w ostatnim czasie kreacji.

Emily Blunt /Jun Sato/WireImage /Getty Images

Niewiele brakowało, a urodzona 23 lutego 1983 roku w Londynie Emily Blunt nie zostałaby aktorką. W dzieciństwie bardzo się jąkała, było to jej wielkim kompleksem, a rówieśnicy nie byli wyrozumiali dla jej przypadłości. Wpędzało ją to w jeszcze większy stres i zaczęła się wstydzić rozmawiać z ludźmi. Rodzice próbowali wszystkiego, by ułatwić jej życie - terapii relaksacyjnych, nagrań delfinów, wizualizacji. Kiedy leczenie nie przynosiło skutków, mała Emily wpadała w jeszcze większą frustrację. Wybawieniem okazał się teatr. Jeden z nauczycieli dostrzegł, że w trakcie zabaw w odgrywanie ról, dziewczyna zupełnie przestaje się jąkać...

Filmowym debiutem Emily Blunt była "Boudica" (2003), ale drzwi do kariery otworzył jej polski reżyser Paweł Pawlikowski ("Ida") - dzięki roli w jego "Lecie miłości" (2004) 21-latka stała się najgorętszym brytyjskim towarem eksportowym w Hollywood. Produkcja opowiadała historię przyjaźni i miłości dwóch nastolatek, które poznają się podczas wakacji na wsi i szybko zbliżają do siebie, chociaż pochodzą z innych światów.

Prawdziwym przełomem w karierze gwiazdy okazał się jednak udział w filmie "Diabeł ubiera się u Prady" (2006) - u boku Meryl Streep i Anne Hathaway. Komedia okazała się kasowym sukcesem, a Blunt otrzymała za rolę w niej nominację do Złotego Globu, co dało jej szansę na awans do czołówki najlepszych hollywoodzkich aktorek.

Ze Streep aktorka spotkała się ponownie na planie osiem lat później - przy okazji pracy nad musicalem "Tajemnice lasu" (2014) Roba Marshalla. "Moja postać rozpaczliwie pragnie dziecka. Aby zdjąć ze swojej rodziny klątwę, musi przynieść z lasu pewne rzeczy zgodnie z nakazem Czarownicy (Streep). Realizując swoją misję, staje się nieustępliwa, zdeterminowana i gotowa na wszystko. Ostatecznie moja postać się rozsypuje. W głębi serca ma dobre serce, jednak porywa ją las i jego moc" - charakteryzowała swoją postać Blunt.



Złoty Glob nie trafił w ręce aktorki za rolę w filmie "Diabeł ubiera się u Prady", za to dostała go... na tej samej gali za kreację w komedii "Gideon's Daughter" (2005). Blunt triumfowała w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym. Na planie towarzyszyli jej wcielający się w tytułową rolę Bill Nighy i znany z serii o Harrym Potterze Rupert Grint.