Elliot Page zakochał się w koleżance z planu od pierwszego wejrzenia. "Bił od niej blask... Jej sukienka, jej uśmiech, sposób, w jaki odgarniała włosy z twarzy... Rozmawialiśmy o książkach, aktywizmie, naszej zbiorowej świadomości i głębokiej mądrości natury" - wspomina aktor.

Elliot Page: Kim jest "Ryan"?

Swój związek trzymali w dużej tajemnicy. O ich uczuciach wiedziała tylko garstka osób. "Jej rodzice nie wiedzieli o nas. Byłem przyjacielem, który przyjechał na Boże Narodzenie... Nigdy nie dotykaliśmy się w miejscach publicznych, prawie nie wychodziliśmy do restauracji. Była w moim telefonie pod nazwą 'Ryan'" - opowiada Page. Wspomina jednak, że czasami ponosiło ich szaleństwo i przeżyli upojne chwile np. w samolocie czy w kalifornijskim Parku Narodowym Joshua Tree.

W ich związku nie brakowało też romantyzmu. Page opisuje, jak pewnego razu, gdy czekali na lotnisku na samolot, jego ukochana wzięła książkę, którą czytał i "zaczęła pisać na tylnej okładce wyznanie miłości, jeden z najpiękniejszych listów, jakie kiedykolwiek otrzymałem".

"Ryan" ostatecznie zerwała z Elliotem, gdyż, jak przypuszcza, nie mogła znieść widma wstydu, że mogłaby być postrzegana jako osoba nie-heteroseksualna. Kolejne kłamstwa, by utrzymać ich związek w tajemnicy też działały niszcząco na ich relację. Page po jej odejściu był zdruzgotany.

Niedługo po tym, jak para się rozstała, Elliot wybrał się na imprezę, na której przez przypadek spotkał swoją 'eks' w towarzystwie pewnego mężczyzny. Nie mogąc sobie z tym poradzić, uciekł do pokoju, udając zatrucie pokarmowe. Ubodło ją zwłaszcza to, że ta nowa para mogła pozwolić sobie na wymianę czułości przy innych gościach, podczas gdy Page i "Ryan" nigdy nie mogły sobie na to pozwolić, będąc razem.

Od Ellen Page do Elliota Page'a

Page, który przez lata prezentował się publicznie jako kobieta, w 2014 r. dokonał coming outu jako lesbijka. Natomiast w 2020 roku przyznał, że jest osobą transpłciową, a imię Ellen zamienił na Elliot. W następnym roku ujawnił, że przeszedł operację usunięcia piersi.