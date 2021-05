Ellen DeGeneres wprowadziła się do Courteney Cox

Courteney Cox, aktorka znana z serialu "Przyjaciele", ma teraz w swoim domu dwie znamienite lokatorki - Ellen DeGeneres i jej żonę Portię de Rossi. Zamieszkały u niej tymczasowo, po tym, jak w kwietniu sprzedały swoją posiadłość w Beverly Hills.

Courteney Cox przygarnęła Ellen DeGeneres i jej żonę Portię de Rossi /Jordin Althaus/E! Entertainment/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images

Ellen DeGeneres zaprosiła do swojego programu Courteney Cox, by ta mogła opowiedzieć o specjalnym odcinku "Przyjaciół", do którego zdjęcia niedawno się skończyły. Ich rozmowa zaczęła się jednak od innego tematu.

"Świat zna ją z małego show pod tytułem 'Przyjaciele'. Natomiast ja znam ją teraz jako właścicielkę domu, w którym mieszkam" - przedstawiła bohaterkę odcinka DeGeneres.

Ellen zapewniła, że ta sytuacja nie wynika z faktu, że została wyrzucona z domu przez swoją żonę, aktorkę Portię de Rossi.

Rzecz w tym, że w kwietniu showmanka sprzedała ich willę w Beverly Hills i chwilowo ona i Portia są "bezdomne". Ellen spokojnie byłoby stać na hotel - za nieruchomość zainkasowały 47 mln dolarów - ale Cox zaproponowała, że udzieli im gościny.

Zdjęcie Ellen DeGeneres i Portia de Rossi są od lat nierozłączne / Jason LaVeris/FilmMagic / Getty Images

DeGeneres nagrała krótki filmik w domu aktorki, który pokazała w swoim programie. Wyjawiła w nim, że szukając w nowym lokum jakichś materiałów biurowych, natrafiła przypadkiem na kilka osobliwych przedmiotów.

Wśród nich było opakowanie majtek do noszenia dla dwojga osób jednocześnie oraz kukła w stylu muppetów bardzo przypominająca Ellen. "Courteney, co ty robisz?" - zapytała zaniepokojona Ellen na koniec filmiku. Jej przyjaciółka złapała się za głowę, jak zobaczyła to nagrania i przyznała, że jest bardzo zawstydzona tym, co odkryła jej przyjaciółka.