"Co miałam zrobić, gdy Harold Becker na planie 'Morza miłości' dosłownie zerwał ze mnie łonową perukę (...) mówiąc: 'Po co ci to? Nikt na ciebie nie patrzy'" - ujawniła Barkin .

Aktorka dodała, że do incydentu doszło podczas realizacji "wyjątkowo trudnej" sceny, podczas której była naga na planie. Barkin twierdzi, że jej ekranowi partnerzy - w filmie wystąpiła u boku Ala Pacino i Johna Goodmana - byli "przerażeni" zachowaniem reżysera.

"Tak wygląda ta branża. A uwierzcie mi, że nie miałam najgorzej" - oceniła z goryczą.