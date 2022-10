Od 1985 roku październik obchodzony jest na świecie jako Miesiąc Walki z Rakiem Piersi - choroby, którą co roku diagnozuje się u 2,3 mln osób. W działania mające na celu zwiększanie społecznej świadomości na temat profilaktyki tego nowotworu zaangażowanych jest wiele firm i znanych postaci ze świata show-biznesu.



Elizabeth Hurley: Jej babcia zmarła na raka piersi

Do tego grona należy Elizabeth Hurley , która od 27 lat wspiera inicjatywę koncernu kosmetycznego Estée Lauder. Kampania The Estée Lauder Companies' Breast Cancer Campaign koncentruje się na zachęcaniu kobiet do regularnego samobadania piersi, a także finansowaniu badań nad tym nowotworem. Niedawno marka ogłosiła, że przekaże na ten cel kolejne 15 mln dolarów.

Hurley, która jest jedną z globalnych ambasadorek projektu, w wywiadzie udzielonym "Daily Mail" ujawniła, co zainspirowało ją do tego, by przyłączyć się do walki z rakiem piersi. Okazuje się, że sprawa ta ma dlań wymiar osobisty - przed laty na tę chorobę zmarła babcia aktorki.



"Evelyn H. Lauder uruchomiła kampanię The Estée Lauder Companies' Breast Cancer Campaign, ponieważ uznała, że kobiety na całym świecie umierają na raka piersi i nikt o tym nie mówi. Jak na ironię, mniej więcej w tym samym czasie straciłam w ten sposób moją ukochaną babcię. Odkładała pójście do lekarza przez rok i nigdy o tym nie mówiła" - wyznała Hurley.

Gwiazda podkreśliła, że choć świadomość na temat nowotworu piersi jest z roku na rok coraz większa, to nadal konieczne są kampanie na ten temat. "Dziś nie jest to już tak wielkie tabu. Coraz więcej ludzi o tym mówi, a dostęp do informacji jest dużo większy. Ale wciąż mamy wiele do zrobienia. Musimy zrobić więcej, aby poprawić wskaźnik samobadania piersi u kobiet" - powiedziała Hurley.

Jej słowa potwierdzają wyniki najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie koncernu Estée Lauder. Wynika z niego, że aż 8 na 10 kobiet nie poddaje się systematycznemu samobadaniu piersi pod kątem raka. Specjaliści radzą, by wykonywać je co miesiąc, kilka dni po zakończeniu menstruacji.