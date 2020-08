Elisabeth Moss w kolejnym thrillerze

Gwiazda seriali "Mad Men" oraz "Opowieść podręcznej", Elisabeth Moss, po raz kolejny nakręci film dla studia Blumhouse. Ich ostatnia współpraca, horror "Niewidzialny człowiek", zakończyła się dużym sukcesem finansowym. Tuż przed zamknięciem kin na całym świecie, "Niewidzialny człowiek" zdążył zarobić 130 milionów dolarów. Kolejny projekt studia Blumhouse i Elisabeth Moss nosić będzie tytuł "Mrs. March".

Elisabeth Moss to jedna z najbardziej zapracowanych obecnie aktorek /Emma McIntyre /Getty Images

Scenariusz filmu oparty zostanie na motywach książki pod tym samym tytułem autorstwa Virginii Feito, która to książka zadebiutuje w Stanach w sierpniu przyszłego roku. Bohaterką "Mrs. March", w którą wcieli się Elisabeth Moss, jest mieszkająca w eleganckiej dzielnicy Nowego Jorku, poukładana kura domowa. Pewnego dnia odkrywa, że odrażająca bohaterka najnowszej książki jej męża została wzorowana właśnie na niej.

"Przeczytałam książkę Virginii za jednym posiedzeniem. Tak mnie wciągnęła, że wiedziałam już, że muszę zagrać panią March. To fascynująca bohaterka. Złożona i głęboko ludzka. Nie mogę się doczekać, kiedy zatopię w niej swoje zęby. To dokładnie tego typu angażująca i wyzywająca postać kobieca, jakimi jesteśmy zainteresowani w mojej firmie produkcyjnej Love and Squalor Pictures" - powiedziała Moss, która będzie jedną z producentek powstającego filmu.

"Elisabeth jest nie tylko jedną z najlepszych aktorek swojego pokolenia, ale też niezłomną fanką gatunku, jak i niesamowitym współpracownikiem. Lindsey i Elisabeth przywiozły nam panią March, a my skorzystaliśmy z możliwości pracy razem z nimi" - dodaje Jason Blum ze studia Blumhouse, wspominając o Lindsey McManus z Love and Squalor Pictures.

Elisabeth Moss to jedna z najbardziej zapracowanych obecnie aktorek. Na premierę czekają już dwa filmy z jej udziałem. To "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" Wesa Andersona oraz wyreżyserowany przez Taikiego Waititiego dramat piłkarski "Next Goal Wins". W planach aktorki jest również udział w serialach "Shining Girls" oraz "Candy".