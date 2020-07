Elisabeth Moss jako morderczyni z Teksasu

Kolejny telewizyjny projekt znanej z seriali "Mad Men" i "Opowieść podręcznej" Elisabeth Moss nosił będzie tytuł "Candy". Aktorka wcieli się w nim w postać Candy Montgomery, gospodyni domowej z Teksasu, która siekierą zamordowała swoją przyjaciółkę Betty Gore.

Akcja serialu umiejscowiona zostanie w 1980 roku. Jego bohaterka, tytułowa Candy, to kobieta, która ma wszystko - kochającego męża z dobrą pracą, syna i córkę, ładny dom na przedmieściach. I wtedy siekierą zabija swoją przyjaciółkę Betty, z którą uczęszczała do kościoła. Prawdziwa historia opisana w dwuczęściowym artykule w magazynie "Texas Monthly" rozpoczęła się od romansu, w jaki wdała się Candy z mężem Betty, gdy ta była w ciąży. Kiedy Betty dowiedziała się o wszystkim, postanowiła rozmówić się z przyjaciółką. Rozmowa zakończyła się brutalnym morderstwem.

Ta zbrodnia zainspirowała filmowców już wcześniej. W 1990 roku stacja CBS wyemitowała telewizyjny film "W imię miłości" z Barbarą Hershey w roli głównej.

Scenariusz pilotowego odcinka serialu "Candy" napisze Robin Veith, która pracowała już razem z Elisabeth Moss przy serialu "Mad Men". Veith była jego współscenarzystką, a praca nad tym serialem przyniosła jej nominacje do trzech nagród Emmy. Ostatnio napisała scenariusze dwóch odcinków opartego na faktach serialu "The Act". Veith wyprodukuje serial "Candy" razem z Nickiem Antoscą.

"Od dawna chciałam zagrać antybohaterkę. Jeszcze dłużej czekałam na możliwość ponownej współpracy z Robin. Kiedy więc zapytała mnie, czy chciałabym zagrać kurę domową z Teksasu, która wywinęła się od kary za morderstwo, spytałam tylko, gdzie mam podpisać. Dochodzącą do tego współpracę z Nickiem, który stworzył niewiarygodny serial 'The Act', mogę jedynie określić mianem przepysznego deseru z tysiącem wisienek na szczycie. Jestem przekonana, że będzie to rola, jakiej nigdy wcześniej nie zagrałam" - powiedziała Moss.

Nie wiadomo, kiedy serial "Candy" będzie miał swoją premierę, ani gdzie będzie można go zobaczyć. Elisabeth Moss na początku roku zagrała główną rolę w filmie "Niewidzialny człowiek", a na premierę czeka "The French Dispatch" Wesa Andersona z jej udziałem.

