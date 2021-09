Eleanor Lambert, córka Diane Lane i Christophera Lamberta, zaczyna karierę

Dla Eleanor Lambert to pierwsza duża rola. Właśnie pojawił się zwiastun wyreżyserowanego przez Spencera Kinga horroru "Time Now".

Dzieci gwiazd robią karierę

W ciągu ostatnich miesięcy kilkoro dzieci gwiazd próbowało swoich sił na dużym ekranie. Podzielić je można na dwie grupy - tych, o których od jakiegoś czasu jest coraz głośniej, oraz tych, którzy czekają na przełomową rolę.



W pierwszej z tych grup znalazła m.in. Maya Hawke ("Stranger Things") - córka Ethana Hawke'e i Umy Thurman, Margaret Qualley ("Pewnego razu... w Hollywood") - córka Andie MacDowell czy Lewis Pullman ("Źle się dzieje w El Royale") - syn Billa Pullmana.



O członkach drugiej z tych grup już wkrótce też będzie głośno. Na tej liście znaleźli się: syn Jamesa Gandolfiniego - Michael Gandolfini, którego zobaczymy w prequelu "Rodziny Soprano", syn Philipa Seymoura Hoffmana - Cooper Hoffman, który zadebiutuje u Paula Thomasa Andersona w filmie "Licorice Pizza", czy córka Seana Penna i Robin Wright - Dylan Penn, która zagrała w wyreżyserowanym przez ojca filmie "Dzień flagi".

Maya Ray Thurman Hawke (bo tak brzmi jej pełne nazwisko) urodziła się 8 lipca 1998 w Nowym Jorku. Jest córką aktorki i modelki Umy Thurman i aktora Ethana Hawke'a. Wszyscy podkreślają, że jest niezwykle podobna do swej pięknej matki. Krytycy twierdzą, że niewątpliwy talent aktorski odziedziczyła po rodzicach.

Kim jest Eleanor Lambert?

Obecnie na podbój Hollywood wyruszyła Eleanor Lambert, która do tej pory wystąpiła tylko w epizodzie u boku swojej matki w filmie "Paryż może poczekać".



Swoją pierwszą dużą rolę Eleanor Lambert zagrała w horrorze "Time Now", który po raz pierwszy pokazano na festiwalu w Austin (na ekrany kin w USA trafi 21 października 2021). Co ciekawe, reżyser i scenarzysta tego filmu, Spencer King, również jest dzieckiem związanym rodzinnie z kinem. Jego matką jest nominowana do Oscara dokumentalistka Amy Berg ("I zbaw nas ode złego", "West of Memphis").

Film "Time Now" opowiada historię dziewczyny, która przed laty opuściła rodzinny dom. Teraz wraca z powodu niespodziewanej śmierci swojego brata bliźniaka. W rodzinnym Detroit spotyka się ze znajomymi brata i odkrywa, że śmierć chłopaka nie była przypadkowa.