Ekipa filmu „Matrix 4” domaga się pomocy finansowej

W trudnej sytuacji znalazło się kilkuset członków ekipy filmowej filmu „Matrix 4”, do którego zdjęcia miały miały rozpocząć się w Niemczech, Pandemia koronawirusa sprawiła, że zostały odwołane, a oni zostali bez pracy. Teraz domagają się pomocy finansowej od zatrudniającego ich studia Babelsberg.

Jak podaje serwis "Variety", na lodzie znaleźli się nie tylko członkowie ekipy filmowej nowego "Matriksa", ale również ci, którzy mieli pracować przy długo oczekiwanej adaptacji popularnej gry komputerowej "Uncharted". Zamierzają oni wystąpić z pozwem zbiorowym przeciwko studiu Babelsberg, jeśli ich żądania nie zostaną zaspokojone.



Charlie Woebcken, prezes niemieckiego studia Babelsberg, poinformował w oświadczeniu przysłanym serwisowi "Variety", że nie jest w stanie określić, kiedy i czy w ogóle zdjęcia do obydwu filmów zostaną rozpoczęte. W tej sytuacji studio zostało zmuszone do zerwania umów z niezależnymi twórcami zatrudnionymi do pracy przy hollywoodzkich produkcjach.



Przedstawiciele bezrobotnych filmowców, tworzący grupę Wir sind Babelsberg (Bablesberg to my), zaapelowali w poniedziałek do studia o polubowne załatwienie tej sprawy. Zwrócili się również o wsparcie do niemieckiego rządu. W ubiegły piątek rząd ogłosił, że udzieli pomocy filmowcom, których plany zdjęciowe zostały przerwane przez pandemię koronawirusa. Jest jednak wątpliwe, że pomoc otrzyma też grupa Wir sind Babelsberg. Wszystko dlatego, że zdjęcia do filmów "Matrix 4" i "Uncharted" jeszcze się nie rozpoczęły.



W tej sytuacji nadzieja dla bezrobotnych filmowców pozostaje w innych rządowych programach ogłoszonych w celu zniwelowania skutków pandemii. To m.in. 55 miliardów dolarów przekazanych na pomoc dla samozatrudnionych i prowadzących niewielkie firmy.



"Prowadzimy ciągłe rozmowy z członkami ekip filmowych, których dotknęła nasza decyzja. Nasi amerykańscy partnerzy starają się też pomóc w znalezieniu wyjścia z tej sytuacji. Jak wszystkie inne firmy na świecie zajmujące się produkcją filmową, również studio Babelsberg zostało dotknięte kryzysem" - zapewnia Woebcken.