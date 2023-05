Goszcząc w podcaście "Mando & Friends", Edward James Olmos zdobył się na osobiste wyznanie. Amerykański aktor ujawnił, że w ostatnim czasie zmagał się z nowotworem gardła. Gwiazdor "Seleny" i "Dextera" ogłosił przy tym, że udało mu się z tej walki wyjść zwycięsko. "Nigdy wcześniej o tym nie mówiłem, ale zdiagnozowano u mnie raka gardła. Właściwie już z tego wyszedłem - 20 grudnia po raz ostatni miałem radioterapię, a tydzień wcześniej skończyłem chemioterapię. W miejscu węzłów chłonnych mam małego guza, gdyż naświetlano ten obszar" - wyjawił aktor.

Edward James Olmos: Walka z choroba mnie zmieniła

Olmos wyznał, że kilkumiesięczne leczenie onkologiczne mocno go osłabiło, prowadząc m.in. do znacznej utraty wagi. Co więcej, specjaliści ostrzegli go, że w wyniku naświetlań poważnie ucierpieć może jego głos. "Lekarze powiedzieli mi, że nie mają pewności, w jaki sposób kuracja wpłynie na moją mowę. Naświetlali moje struny głosowe i gardło, a więc obszary odpowiedzialne za mówienie i przełykanie. To naprawdę brutalna choroba. Wielu moich przyjaciół na to zmarło" - powiedział 76-letni gwiazdor wyraźnie ochrypłym głosem.

Aktor podkreślił, że choć podczas leczenia wielokrotnie przeżywał kryzysy, walka z chorobą wiele go nauczyła. "Były momenty, w których zaczynałem się poddawać. Nie byłem w stanie jeść, więc podawano mi pokarm dożylnie. To było surrealistyczne, a zarazem naprawdę trudne do zniesienia. To doświadczenie mnie zmieniło, bo uświadomiło mi, jak wspaniałe jest życie. Kilka razy otarłem się o śmierć, było naprawdę blisko" - wyznał.

Olmos najbardziej znany jest widzom z roli porucznika Martina "Marty'ego" Castillo w serialu NBC "Policjanci z Miami", za którą w 1985 roku otrzymał nagrodę Emmy i Złoty Glob dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym. W swoim aktorskim portfolio ma także role w takich produkcjach, jak "Selena", "Blade Runner 2049", "Dexter" czy "Sezon w piekle". W 1989 roku Olmos otrzymał jedyną w karierze nominację do Oscara za pierwszoplanową rolę w dramacie "Wszystko albo nic".

Obecnie można go oglądać w serialu "Mayans M.C." opowiadającym o gangu motocyklowym działającym na meksykańsko-kalifornijskiej granicy. Olmos wciela się w ojca głównego bohatera, który usiłuje sprowadzić syna na właściwą drogę.