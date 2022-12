Edie Falco w filmie "Avatar: Istota wody" wciela się w postać generał Frances Ardmore, która pełni funkcję nowego dowódcy wojskowego na planecie Pandora. Ponieważ Ziemia powoli umiera, a jej mieszkańcy zmuszeni są do szukania nowego domu, zadaniem pani generał jest przystosowanie Pandory do tego, by mogli na niej żyć ludzie. Popularnej aktorki i czterokrotnej zdobywczyni nagrody Emmy próżno było jednak szukać w materiałach promujących film Jamesa Camerona . Stąd dla fanów zaskoczeniem było to, że w nim zagrała. Dla niej samej z kolei zaskoczeniem było to, że "Avatar: Istota wody" trafił właśnie do kin.

Reklama

Zdjęcie James Cameron i Edie Falco na planie filmu "Avatar: Istota wody" / Image Capital Pictures / Film Stills / Agencja FORUM

Edie Falco: Ani niebieska, ani wysoka

"Pierwszego 'Avatara; widziałam w momencie jego premiery. Zdjęcia do drugiej części kręciłam cztery lata temu. Potem byłam zajęta innymi zobowiązaniami zawodowymi. Ktoś potem wspomniał o tym filmie, a ja pomyślałam, że pewnie nie poradził sobie dobrze w kinach, bo nic o nim nie słyszałam. Tak było! A kiedy ostatnio ktoś mi powiedział, że 'Avatar' będzie miał swoją premierę, to dziwiłam się, że jeszcze nie wyszedł. Pewnie przez takie gadanie nigdy już nie dostanę żadnej roli" - zażartowała Falco w niedawnym wywiadzie dla stacji ABC "The View".

Wideo Edie Falco On Diving Into 'Avatar: The Way of Water' | The View

W tej samej rozmowie aktorka zdradziła, że nie jest do końca zadowolona z roli, w jakiej została obsadzona. Wciela się w jednego z niewielu ludzi w całym filmie. "Chciałam być niebieska! Byłam podekscytowana tym, że będę niebieska i wysoka. Nie zostałam ani niebieska, ani wysoka" - powiedziała aktorka.

Niewykluczone, że Edie Falco pojawi się też w kolejnych częściach "Avatara". Tych zaplanowano już kilka. Zdjęcia do trzeciej części zostały już ukończone, gotowy jest cały scenariusz części czwartej, do której pierwszego aktu również zakończono już zdjęcia. Jeśli te filmy odniosą spodziewany sukces kasowy, w piątej części niebiescy Na’vi odwiedzą Ziemię. W planach są też części szósta i siódma, których już jednak nie wyreżyseruje Cameron.