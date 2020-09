Eddie Murphy z nagrodą Emmy

Eddie Murphy otrzymał właśnie nagrodę Emmy za prowadzenie programu "Saturday Night Live". To jego pierwszy triumf w historii. Tym cenniejszy, że konkurencja była imponująca - mistrz komedii musiał pokonać m.in. Brada Pitta oraz Adama Wizarda.

Eddie Murphy w "Saturday Night Live" /Will Heath/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

59-letni aktor otrzymał nagrodę Emmy w kategorii "najlepszy gościnny występ w serialu komediowym". Eddie Murphy miał na wszelki wypadek przygotowaną z tej okazji mowę, gdyż nie był w stanie uczestniczyć w wirtualnej ceremonii, ale nie została ona wyemitowana w telewizji.

Można było za to obejrzeć to, co aktor ma do powiedzenia na Twitterze. "Minęło 40 lat odkąd prowadzę 'Saturday Night Live'. I to jest moja pierwsza nagroda Emmy, więc bardzo dziękuję" - powiedział.

Eddie Murphy był już wcześniej nominowany do Emmy w 1983 roku, w 1984 roku oraz w 1999 roku.