Eddie Murphy inspiruje go od lat. Marzył o współpracy i nareszcie się udało

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Kevin Bacon na długo nie zapomni pracy z Eddiem Murphym przy filmie "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F". W niedawno udzielonym wywiadzie aktor wyznał, że od lat marzył o wspólnym projekcie. Było to coś, co zawarł na "liście rzeczy do zrobienia w życiu".

Zdjęcie Kevin Bacon / Cindy Ord/FilmMagic / Getty Images