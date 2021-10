Ed Harris i jego żona znów razem na ekranie

W "School for the Blind" Ed Harris zagra zmęczonego życiem korespondenta wojennego, który po latach wraca do rodzinnego miasteczka, aby spotkać się ze swoją siostrą - w tej roli Amy Madigan, która jest bibliotekarką w szkole dla niewidomych. Oboje próbują rozwikłać zamkniętą przed laty sprawę zabójstwa ucznia.



Film będzie adaptacją książki Dennisa McFarlanda z 1995 roku, która została bardzo pozytywnie przyjęta przez krytyków. Produkcja o skromnym budżecie 4,5 mln dolarów wpisywać się będzie w kino niezależne.

Ed Harris i Amy Madigan: Aktorskie małżeństwo

Ostatnio Harris błysnął na festiwalu w Wenecji, gdzie film z jego udziałem - "The Lost Daughter", opowiadający o różnych odcieniach macierzyństwa, walczył w konkursie głównym. Z kolei Madigan przypomni się wkrótce kinomanom rolą w horrorze "Poroże". Film trafi na polskie ekrany 29 października.

Harris i Madigan są małżeństwem od 1983 r. Swoją córkę Lily Dolores powitali na świecie dziesięć lat później.