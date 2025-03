Chętnie wróciłby jako idol nastolatek? Radzi autorce napisać kolejną część

Josh Hutcherson zdobył sławę dzięki roli Peety Mellarka w adaptacji książek z serii "Igrzyska śmierci" . Zyskał status idola nastolatek i jego dobra passa trwała, dopóki powstawały kolejne filmy z tej serii. Na jakiś czas jego kariera zwolniła. I choć teraz związał się z serią filmów "Pięć koszmarnych nocy", to wciąż dobrze pamięta "Igrzyska" i nie ukrywa, że chętnie powróciłby do świata stworzonego przez Suzanne Collins.

Josh Hutcherson: "Powiedz jej, żeby napisała książkę"

Aktor już od kilku lat nie ukrywa, że jest gotowy, by powrócić do roli Peety, pod warunkiem że Suzanne Collins zapewni jego bohaterowi godne rozwinięcie historii.



Reklama

"Z przyjemnością zagrałbym Peetę ponownie. Historia jest niesamowita. Igrzyska śmierci były niesamowite" - powiedział na Dream It Con w Paryżu. - "Uważam, że Peeta jest niesamowitą osobą, którą można ożywić. Jestem ciekaw, co się stanie między momentem, gdy założą rodzinę, a końcem historii, po prostu, aby zrozumieć, co wydarzyło się na świecie, jak dotarli do tego miejsca. Ale jestem na tak. Jeśli możesz porozmawiać z Suzanne Collins i powiedzieć jej, żeby napisała książkę, jestem na tak. Piszę się na to".

Wygląda jednak na to, że Josh Hutcherson będzie musiał jeszcze trochę poczekać — Suzanne Collins wydała niedawno kolejny prequel serii zatytułowany "Wschód słońca w dniu dożynek", który opowiada o znanym fanom serii Haymitchu i jego zmaganiach podczas 50. Głodowych Igrzysk. Niedługo po premierze powieści zapowiedziano kolejną ekranizację.

Reżyserem ponownie zostanie Francis Lawrence , ale wciąż nie wiemy, kto wcieli się w rolę młodego Haymitcha, którego przed laty zagrał Woody Harrelson.