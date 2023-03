Ed Fury urodził się 6 czerwca 1928 roku w Nowym Jorku jako Rupert Edmund Holovchik. Był sierotą. W latach 40. XX wieku przeniósł się do Los Angeles, by brać udział w zawodach kulturystycznych. Pracował również jako model.

Zdjęcie Ed Fury ze słynną Mae West / Bettmann / Contributor / Getty Images

Przygodę z aktorstwem rozpoczął od teatru. Pierwszą produkcją filmową, w której się pojawił, był musical z 1946 roku zatytułowany "Because of Him".

Przez kolejnych kilka lat wystąpił w takich filmach, jak: "Dangerous When Wet", "Abbot i Costello lecą na Marsa", "Mężczyźni wolą blondynki", "The Eddie Cantor Story", "Dziewczyna z prowincji", "Książę student", "Demetriusz i gladiatorzy", ale były to jedynie role epizodyczne i często jego nazwisko nie pojawiało się nawet w napisach końcowych.

Nieco większą kreację miał okazję stworzyć dopiero w 1958 roku w filmie przygodowym "The Wild Women of Wongo".

Pod koniec lat 50. wziął udział w przesłuchaniu do roli Joshuy Logana w wystawianym na Broadwayu musicalu "Fanny". Tam dostrzegli go włoscy producenci, którzy odwiedzili go za kulisami i podpisali z nim kontrakt.

W efekcie Fury pojawił się u boku Roda Taylora we włoskiej komedii "Colossus and the Amazon Queen" (1960). Następnie zagrał tytułową rolę w "Ursusie" (1961), z dnia na dzień zostając gwiazdą kina "miecza i sandałów", czyli widowiskowych filmów przygodowych osadzonych w starożytności, w których wymyślone zdarzenia przenikały się historią.



Zdjęcie Ed Fury jako Ursus / FilmPublicityArchive/United Archives / Getty Images

Fury powtórzył swoją rolę w dwóch sequelach zatytułowanych "Valley of the Lions" (1961) i "Ursus in the Land of Fire" (1963). W międzyczasie pojawił się w innym włoskim hicie "Maciste Against the Sheikh" (1962).



Następnie wrócił do Hollywood i grania drugoplanowych oraz epizodycznych kreacji. Pojawił się m.in. serialach "Columbo", "Police Story" czy "Fantasy Island". W latach 70. porzucił aktorstwo. Łącznie wystąpił w niemal pięćdziesięciu produkcjach.

Powrócił do kina tylko raz, występując w niskobudżetowej komedii "Dinosaur Valley Girls" z 1996 roku.



Fury napisał także wiele scenariuszy i piosenek. Swoją żonę Shelly poznał w 1955 roku. Wkrótce potem wzięli ślub i byli razem przez kolejne 68 lat aż do śmierci aktora.