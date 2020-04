E-Kino Pod Baranami: Pierwsze wirtualne kino w Polsce

12 kwietnia krakowskie Kino Pod Baranami otworzyło swoje sale w internecie. To pierwsze wirtualne kino w Polsce. Na platformie streamingowej kina znajdą się starannie wyselekcjonowane tytuły, odbywać się będą pokazy specjalne oraz seanse z dyskusjami online.

Ruszyło E-Kino Pod Baranami /materiały prasowe

Od 12 marca wszystkie kina i placówki kulturalne w Polsce są zamknięte. Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa trwa w kraju stan zagrożenia epidemicznego. Dystrybutorzy musieli przesunąć premiery wszystkich filmów. Nie pracują również teatry, muzea, biblioteki, szkoły, nieczynne są baseny i siłownie, zamknięto wszystkie restauracje, puby, kluby, bary, kasyna i inne miejsca rozrywki.



"Praktycznie od tego dnia rozpoczęłam poszukiwania alternatywnego rozwiązania na kinową działalność. Szukałam na różnych kontynentach i znalazłam w... Nowej Zelandii" - mówi Marynia Gierat, szefowa Kina Pod Baranami. "

Działa tam firma Shift72, która obsługuje m.in. wielkie festiwale filmowe, jak Cannes, czy festiwal South By South West w Austin w USA, a ostatnio także festiwal filmów dokumentalnych CPH:DOX w Danii.

Co ma wyróżniać E-Kino Pod Baranami od internetowych platform? Studyjny program filmowy, dyskusje online, prelekcje i pokazy specjalne. W repertuarze znajdą się filmy nowsze, które niedawno można było oglądać w kinach, ale też starsze, warte przypomnienia. Niektóre filmy dostępne będą tylko jednorazowo, inne pozostaną do wypożyczenia w systemie VOD.

Do wirtualnego świata przenoszą się tymczasowo cykle dyskusyjne: Studencki Nocny Klub Filmowy oraz SMAK - Spotkania Młodych Amatorów Kina. Uczestnicy obejrzą film na platformie, a później podyskutują online. Do internetu przeniosą się też inne spotkania z dyskusjami. Pierwsze takie wydarzenie już w środę, 15 kwietnia. W programie pokaz laureata festiwalu Off Camera 2019 - filmu "Sons of Denmark", który nie miał w Polsce oficjalnej kinowej dystrybucji. Po seansie Kino Pod Baranami zaprosi do wirtualnej rozmowy.

Internetową premierę na platformie kina będzie miał film "Dreamland", w którym Stanisław Berbeka opowiada o swoim ojcu, Macieju - himalaiście, który zginął podczas wyprawy na Broad Peak. Pokaz w piątek, 17 kwietnia, będzie jedynym internetowym seansem tego filmu.

Zdjęcie Plakat filmu "Dreamland" / materiały prasowe

Oglądanie filmów na tej platformie będzie wymiernym wsparciem dla Kino Pod Baranami, które nie może teraz działać w inny sposób.



"I choć jest to rozwiązanie, do którego zmusił nas stan pandemii, to - gdy wszystko wróci do normy - chcemy, aby E-Kino pozostało naszą kolejną salą, która będzie przedłużeniem naszej działalności. Do tej sali możemy zaprosić widzów z całej Polski" - tłumaczy Marynia Gierat.

W jaki sposób działa platforma? Kliknij tutaj!