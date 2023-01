Losy rodziny von Trappów na dobre zapisały się na kartach musicalowej sceny i hollywoodzkich produkcji. W wyróżnionym najważniejszymi nagrodami filmie rodzinę von Trappów poznajemy u progu II wojny światowej.

Historia rodziny von Trappów w serialu "Baronowa"

Do domu kapitana marynarki wojennej Georga von Trappa, wdowca samotnie wychowującego siedmioro dzieci, trafia Maria. Niepokorna nowicjuszka, która od zawsze chciała zostać zakonnicą, ma pełnić rolę guwernantki a przy tym utwierdzić się o sile duchowego powołania. Maria szybko zaskarbia sobie sympatię dzieci, zarażając je pasją do muzyki i budując fundamenty dla niezwykle rozśpiewanej rodziny, która ostatecznie zmuszona jest do dramatycznej ucieczki z przyłączonej do faszystowskich Niemiec Austrii. Rodzina opuściła Europę i na stałe osiedliła się w Stanach Zjednoczonych. Najpierw przez trzy lata mieszkali w Pensylwanii zaś latem 1942 r. udali się do Stowe w stanie Vermont, gdzie kupili zrujnowaną farmę, dziś funkcjonującą pod nazwą Trapp Family Lodge.

Akcja zapowiadanego serialu rozpocznie się, gdy rodzina jest już zadomowiona w Stanach Zjednoczonych po ucieczce z Europy. Jak przyznał Mylesa von Trapp Derbyshire, prace nad scenariuszem rozpoczął w 2017 roku wspierany przez scenarzystkę i producentkę, Rebeccę Eskreis. Nie zdradził jednak, kiedy będzie można oczekiwać premiery serialu. Uwzględniając jednak chociażby brak obsady, nie nastąpi to szybko.