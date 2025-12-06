Wiadomości Wykonał misję niemożliwą, teraz będzie walczył ze złem na dnie oceanu

"Barry Seal: Król przemytu": zaskakująca historia i brawurowa rola Toma Cruise'a

Film "Barry Seal: Król przemytu" w reżyserii Douga Limana jest luźno opartą na faktach historią Barry’ego Seala, amerykańskiego pilota, który w latach 80. stał się jednocześnie szmuglerem narkotyków, informatorem DEA, a nawet współpracownikiem CIA. To opowieść o jednym z najbardziej szalonych i niejednoznacznych epizodów w historii USA za czasów Ronalda Reagana.

Postać Barry'ego Seala zagrał Tom Cruise. Partnerują mu m.in. Domhnall Gleeson, Sarah Wright, Jesse Plemons oraz Caleb Landry Jones. Film został dobrze przyjęty, chwalono energię, montaż i rolę Cruise’a, a także doceniono klimat kina lat 80.

Co ciekawe, Cruise naprawdę pilotował wszystkie lekkie samoloty w filmie. Aktor posiada licencję pilota od lat 90.

"Barry Seal: Król przemytu" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Barry Seal: Król przemytu" zostanie dzisiaj, 6 grudnia, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.

