Dzisiaj pogrzeb Wojciecha Pszoniaka

Msza święta pogrzebowa za Wojciecha Pszoniaka zostanie odprawiona we wtorek, 3 listopada, o godz.12.30 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po mszy urna z prochami aktora zostanie przewieziona na cmentarz Powązki Wojskowe.

Wojciech Pszoniak (1942-2020) AKPA

Z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią na nabożeństwach może przebywać 1 osoba na 7 metrów kwadratowych, to oznacza, że w Kościele Środowisk Twórczych może uczestniczyć we mszy około 60 osób. Obowiązują maseczki zakrywające nos i usta, przy drzwiach wejściowych do kościoła będą płyny dezynfekcyjne do rąk.

"Przyjdzie czas, kiedy ta pandemia się skończy, musi się skończyć przecież, wtedy pożegnamy Wojciecha Pszoniaka także na uroczystym wieczorze wspomnieniowym. Takie są plany, na pewno kiedyś ten wieczór wspomnień nadejdzie" - napisał na swym profilu na Facebooku ks. Andrzej Luter.

O pogrzebie aktora poinformowała na Facebooku również Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Tam też pojawiła się informacja, że msza św. będzie transmitowana na kanale YouTube Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie - kliknij tutaj!

Wojciech Pszoniak był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. Najsłynniejsze role zawdzięczał Andrzejowi Wajdzie, u którego wystąpił m.in. w "Ziemi obiecanej", "Dantonie" oraz "Korczaku".

Aktor przez ostatnich kilka lat zmagał się z chorobą nowotworową.



Wojciech Pszoniak zmarł 19 października 2020 roku. Miał 78 lat.



Aktor Andrzej Seweryn w rozmowie z RMF FM przyznał, że miesiąc temu rozmawiał z Pszoniakiem. "Wojtek mówił, że jest gotowy na śmierć" - powiedział Seweryn.