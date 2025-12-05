Dziś w telewizji polska komedia świąteczna. Idealna na seans dla całej rodziny

"Uwierz w Mikołaja": polska komedia w świątecznym wydaniu

W filmie "Uwierz w Mikołaja" śledzimy losy kilku bohaterów. Agnieszka z powodu śnieżycy zostaje odcięta od reszty świata w urokliwej górskiej chatce, a na jej drodze pojawia się tajemniczy i przystojny mężczyzna w stroju Świętego Mikołaja. Pięcioletnia Zosia wraz ze swoją mamą, mimo kiepskiej sytuacji finansowej, próbują przygotować tradycyjną rodzinną wigilię, a pomóc im w tym może Robert - pełniący służbę w Święta samotny policjant, który z czystej potrzeby serca chce dla kogoś zrobić coś dobrego. Ten magiczny czas to również szansa, aby pewien mężczyzna ponownie spędził Boże Narodzenie ze swoją ukochaną z dawnych lat - o ile oczywiście kobieta jego życia znajdzie chwilę spokoju, mając pod opieką zwariowanych i nieobliczalnych pensjonariuszy domu opieki "Happy End". Niech zwycięży magia świąt i miłości.

Komedia "Uwierz w Mikołaja" jest efektem połączenia sił przez: Magdalenę Witkiewicz, autorkę bestsellera pod tym samym tytułem, na podstawie którego scenariusz napisała Ilona Łepkowska ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3", "Och, Karol 2"), a za kamerą stanęła reżyserka Anna Wieczur ("Koniec świata czyli Kogel Mogel 4").

Obecnie na ekranach kin można oglądać drugą odsłonę filmu - "Uwierz w Mikołaja 2" miało premierę 7 listopada.

"Uwierz w Mikołaja" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Uwierz w Mikołaja" zostanie wyemitowany dziś, 5 grudnia o godzinie 19:55 w Polsacie.

