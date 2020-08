Olga Kalicka, Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk to gwiazdy filmu "Dziewczyny z Dubaju". "Na długo zapamiętacie to trio" - przekonuje producentka Dorota Rabczewska-Stępień.

"Męska grupa fanów filmu prosi mnie o zdjęcia z planu gdzie będzie w końcu widać damską część obsady. Jako poważna producentka wybrałam dwa, które najlepiej odzwierciedlają patos, estymę i powagę sytuacji, jak również dramaturgię postaci. Na długo zapamiętacie to trio" - Doda w swoim stylu zaprezentowała na Instagramie pierwsze ujęcia z planu "Dziewczyn z Dubaju".



Opowiadający o kulisach tzw. afery dubajskiej film kręcony jest od kilkunastu dni nie tylko w Warszawie. Ekipa filmowa pod kierownictwem Marii Sadowskiej odwiedziła też Dubaj, Monako oraz Cannes.



Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu czy sportu.



Główna bohaterka Emi (Paulina Gałązka) to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...



"Po raz pierwszy w swojej filmowej karierze podejmuję temat bohatera, a raczej bohaterki, która nie jest w jednoznaczny sposób pozytywna. Jest to dla mnie bardzo ciekawa i nowa droga, zupełnie nowe doświadczenie. Wszyscy jednak kochamy filmy o gangsterach i fascynujemy się mrocznymi bohaterami, mimo że wiemy, że są to ludzie o wątpliwej moralności. Robimy więc kino gangsterskie tylko, że z dziewczynami lekkich obyczajów w roli głównej" - opowiada reżyserka Maria Sadowska.



"Moją misją jest robienie filmów z morałem. Zadaniem 'Dubajek' jest, by młode dziewczyny poczuły dumę i satysfakcję ze swoich ambicji, ciężkiej pracy i niechodzenia na skróty. Aby sztuczny blichtr niektórych celebrytek nie był wzorem do naśladowania i powodem do zazdrości. W tej historii za każdą kupioną firmową torebką kryje się sprzedaż moralności i siebie" - uzupełnia producentka Dorota Rabczewska-Stępień.

Wideo Doda o filmie "Dziewczyny z Dubaju"

"Nie zapomniałam jednak o drugiej stronie medalu. Film pokaże również hipokryzję klientów z Polski, którzy do dnia dzisiejszego cieszą się z nienagannego medialnego wizerunku mężów i ojców. Ups" - dodaje popularna Doda.

W filmie, którego głównym scenarzystą jest Mitja Okorn, główne role zagrają Paulina Gałązka, Katarzyna Figura, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józek Pawłowski.



Dla Pauliny Gałązki rola w "Dziewczynach z Dubaju" to kinowy debiut w głównej roli. "Ta dziewczyna to perła, złoto, iskierka i promyczek naszej ekipy filmowej. Poza tym, że jest piekielnie zdolna, to nie da jej się nie kochać. Tak bardzo cieszę się, że mam to szczęście i mogę produkować filmy, żeby dawać szansę ludziom którzy na nią zasługują i pokazywać polskiej widowni aktorów. którym ciężko byłoby przebić się przez hermetyczny świat kinematografii" - producentka chwaliła swoją aktorkę.

Niedawno do obsady filmu dołączyli kolejni zagraniczni artyści. Najpierw ogłoszono, że rolę w "Dziewczynach z Dubaju" dostał włoski aktor i model Giulio Berruti. Na początku tygodnia obsadę uzupełnili Andrea Preti oraz Luca Molinari.

Jak zapewniają twórcy filmu, wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń w produkcji Dody i Emila Stępnia nie jest przypadkowe. Stąd w obsadzie międzynarodowe gwiazdy.



Autorom filmu zależy na tym, by jak najwierniej oddać realia afery dubajskiej, w którą - obok polskich celebrytek i modelek - zamieszani byli też gangsterzy powiązani z wyższymi sferami krajów Bliskiego Wschodu.

Premierę "Dziewczyn z Dubaju" zaplanowano na 22 stycznia 2021.