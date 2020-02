"Dziewczyny z Dubaju" Marii Sadowskiej. Doda zachęca do udziału w castingu

​Zaangażowanie Doroty Rabczewskiej w powstanie tego filmu nie powinno nikogo zaskakiwać, producentem "Dziewczyn z Dubaju" jest bowiem jej mąż, Emil Stępień. Z kolei reżyserią zajmie się Maria Sadowska.

Doda zaprasza na casting /Andras Szilagyi /MWMedia

"W związku z licznymi zapytaniami od was, chciałabym zaprosić w imieniu reżyserki, Marii Sadowskiej na dzień otwarty castingu do filmu 'Dziewczyny z Dubaju', 20 lutego od 13.30 do 20.30. Zapraszam was, to jest ostatni dzień castingów" - napisała Doda w swojej relacji na Instagramie.

Zapytana przez jedną z fanek: "Czy kobiety z tatuażami i poprawione mają szansę", odpowiedziała: "Wszystkie ładne i z charakterem".

Szczegóły dotyczące obsady filmu nie są jeszcze znane. Współautorem scenariusza do "Dziewczyn z Dubaju" jest Mitja Okorn, a inspiracją głośny reportaż o Polkach, które pracowały jako luksusowe prostytutki u arabskich szejków.

Jak zdradziła Maria Sadowska, fabuła opowie o losach dziewczyny pochodzącej z małej miejscowości, która zostaje call girl, a następnie zaczyna sprowadzać inne Polki na Bliski Wschód.

"Chcę uniknąć oceniającego spojrzenia. Nie chcę patrzeć na nie z góry. Próbuję zrozumieć ich motywacje (...) Wszystkie dziewczyny wiedziały, na co się piszą. Wiele z nich traktowało tę możliwość jako pewien rodzaj wyzwolenia. To nie były tylko prostytutki, ale też znane modelki, piosenkarki, hostessy, stewardessy" - powiedziała Sadowska w wywiadzie dla "Wprost".

Otwarty casting do filmu odbędzie się 20 lutego w studio Tanka przy ul. Chełmskiej 19/21 w Warszawie.