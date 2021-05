"Dziewczyny z Dubaju": Kiedy premiera?

To będzie jej debiut w roli producentki filmowej, nic więc dziwnego, że nie może się już doczekać kinowej premiery swojego dzieła. Doda i wszyscy zainteresowani filmem „Dziewczyny z Dubaju” nie będą jednak czekać długo. Jak bowiem zdradziła na Instagramie piosenkarka, widzowie będą mogli zobaczyć tę produkcję tuż po wakacjach.

Znowu możemy chodzić do kina, więc wszystkie odkładane z powodu pandemii premiery będą teraz powoli wchodzić do repertuaru. Jednym z filmów, którego widzowie nie mogą się doczekać, jest głośna produkcja Dody i Marii Sadowskiej "Dziewczyny z Dubaju". Początkowo film miał trafić do kin w styczniu 2021 roku, jednak ze względu na obostrzenia jego premiera została przeniesiona w bliżej nieokreśloną przyszłość. Jak się dowiadujemy z InstaStory Dody, ten termin jest już znany.



"Premiera już po wakacjach, szczerze mówiąc już nie mogę się doczekać. Tyle pracy, cały ostatni rok, całe serce moje włożone... Ciekawa jestem waszych reakcji" - zdradziła podekscytowana piosenkarka.



Dla Dody ten film jest ważny nie tylko dlatego, że to jej debiut w roli producentki. To m.in. ze względu na jego realizację gwiazda zrobiła sobie przerwę w karierze muzycznej. Czy jej zaangażowanie i poświęcenie przyniesie pozytywne efekty? Jest na to spora szansa, ponieważ film już teraz obraz zbiera pozytywne recenzje od osób z branży. Piosenkarka zamieściła na Instagramie zrzut ekranu z korespondencji z osobą pracującą w jednej z firm zajmujących się dystrybucją polskich filmów kinowych. Po przedpremierowym obejrzeniu "Dziewczyn z Dubaju" pracownik dystrybutora zachwycił się światowym poziomem filmu, jego feministyczną wymową, "kinofilskim wyczuciem" oraz umiejętnym połączeniem artyzmu i komercji. Pada także określenie, że ten film to "petarda" i że będzie hitem.



"Dziewczyny z Dubaju" to opowieść o procederze wysyłania atrakcyjnych kobiet do krajów arabskich, gdzie miały być dziewczynami do towarzystwa dla bogatych szejków. Pośredniczyć w tym mieli znani ludzie ze świata polityki, biznesu, sportu i show-biznesu. Zdjęcia do filmu były kręcone w Polsce, ale także w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju, a ostatni klaps padł we wrześniu ubiegłego roku. Za reżyserię odpowiada Maria Sadowska, a głównym scenarzystą jest Mitja Okorn. W obsadzie zobaczymy: Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Beatę Ścibakównę-Englert, Jana Englerta, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego. W filmie wystąpiły też zagraniczne gwiazdy: włoski aktor i model Giulio Berruti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.