Zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju" zakończyły się 30 września ubiegłego roku. Najpierw premiera była planowana na początek tego roku. Jednak ze względu na pandemię i zamknięcie kin, przeniesiono ją na jesień.

Później wydawało się, że widzowie zobaczą film tuż po wakacjach, jednak jego premiera została wstrzymana. Tym razem głównym powodem były problemy prawne. Piotr Krysiak, autor książki, na podstawie której powstał scenariusz "Dziewczyn z Dubaju", wypowiedział producentom umowę, co groziło długotrwałym zablokowaniem wprowadzenia filmu do kin.

"Dziewczyny z Dubaju" - konflikt rozwiązany?

Wszystko wskazuje na to, że te komplikacje udało się przezwyciężyć, ponieważ Doda właśnie ogłosiła datę uroczystej premiery "Dziewczyn z Dubaju" oraz to, kiedy film trafi do kin.

W swoim najnowszym poście na Instagramie opublikowała kilka zdjęć z planu oraz nagranie sceny, jak aktorki grające główne role wchodzą triumfalnie do nocnego klubu. "22.11.21 NARESZCIE długo oczekiwana data uroczystej premiery 'Dziewczyn z Dubaju'. Save the date bitcheeeeees od 26 listopada w kinach" - napisała piosenkarka i współproducentka filmu.

"Dziewczyny z Dubaju" - fabuła, obsada, zwiastun

Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" zdemaskują hipokryzję polskiego show-biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu.

To nowy film wyprodukowany przez duet producencki: Dorotę Rabczewską i Emila Stępnia, którzy już wcześniej mieli okazję współpracować przy hitach "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" i "Pitbull. Ostatni pies".

Na ekranie zobaczymy m.in.: Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego.

