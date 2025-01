"Dziewczyna z igłą" z szansą na Oscara! Wielki sukces polskich twórców

"Dziewczyna z igłą" z szansą na Oscara

"Dziewczyna z igłą", choć nakręcona w Polsce i z dużym udziałem polskich twórców, jest duńskim kandydatem do Oscara. W walce o złotą statuetkę tytuł będzie walczył z czterema innymi filmami. Nie będzie łatwo, bo to poważni rywale: "Emilia Pérez" , reż. Jacques Audiard (Francja), "Flow" , reż. Gints Zilbalodis (Łotwa), "I’m Still Here", reż. Walter Salles (Brazylia) i "Nasienie świętej figi" , reż. Mohammad Rouseloff (Niemcy).

Film w reżyserii Magnusa von Horna rozbił bank z nagrodami podczas ubiegłorocznego festiwalu w Gdyni. "Dziewczyna z igłą" zdobyła Srebrne Lwy oraz nagrody w kategoriach: zdjęcia (Michał Dymek), muzyka (Frederikke Hoffmeier), drugoplanowa rola kobieca (Trine Dyrholm), scenografia (Jagna Dobesz) oraz kostiumy (Małgorzata Fudala). Tytuł otrzymał również w Gdyni Nagrodę Dziennikarzy.



"Dziewczyna z igłą" to już trzeci pełnometrażowy film polsko-szwedzkiego reżysera, który zdobywał wykształcenie na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Dzieło von Horna odważnie miesza elementy charakterystyczne dla kryminału, filmu noir, neorealistycznej przypowieści czy nawet ekspresjonistycznego thrillera.

Przy "Dziewczynie z igłą" w niemal każdym pionie produkcyjnym działali nasi rodacy - finalnie nad filmem pracowało ponad 200 osób z Polski. Wśród nich są m.in. montażystka Agnieszka Glińska ("Jak najdalej stąd", "IO"), scenografka Jagna Dobesz ("The Silent Twins", "Moje wspaniałe życie") czy twórczyni kostiumów Małgorzata Fudala ("Belfer III", "Klangor").

"Dziewczyna z igłą": fabuła, obsada, zwiastun

"Dziewczyna z igłą" to rozgrywająca się na początku XX wieku, oparta na faktach, opowieść o kobiecie szukającej miłości i poczucia moralności. Karoline ( Vic Carmen Sonne ) to młoda pracownica fabryki w Kopenhadze, która znalazła się w trudnej życiowej sytuacji. W godzinie potrzeby pomoc ofiaruje jej przypadkowo poznana kobieta. Dzięki temu dramatycznemu wydarzeniu między Karoline a Dagmar ( Trine Dyrholm ) nawiązuje się specyficzna nić porozumienia, która odmieni życie ich obu.

Produkcja jest najnowszym filmem Magnusa von Horna, twórcy "Intruza" i "Sweat". Tytuł debiutował w Konkursie Głównym festiwalu w Cannes w 2024 roku.

"Dziewczyna z igłą" zdobyła także dwie Europejskie Nagrody Filmowe i Złotą Żabę podczas festiwalu Energa Camerimage 2024. Nominowano ją do Złotego Globu dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.



Produkcja trafiła na ekrany polskich kin 17 stycznia.