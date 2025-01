O polskich lokacjach w "Dziewczynie z igłą"

Najnowszy film Magnusa von Horna powstał przy dużym współudziale polskich twórców. Za scenografię do "Dziewczyny z igłą" , oddającą atmosferę powojennej Danii odpowiadała Jagna Dobesz (nagrodzona za nią Europejską Nagrodą Filmową), za kostiumy - Małgorzata Fudala (nagroda za Najlepsze Kostiumy na 49. FPFF w Gdyni), a całości dopełniają czarno-białe zdjęcia Michała Dymka (Złota Żaba festiwalu EnergaCAMERIMAGE). A jakie polskie miejscowości "zagrały" Kopenhagę?



Kopenhaga, tuż po I wojnie światowej. Karoline ( Vic Carmen Sonne ), młoda pracownica fabryki, zachodzi w ciążę i z dnia na dzień ląduje na bruku. Gdy na swej drodze spotka Dagmar (Trine Dyrholm), charyzmatyczną właścicielkę nielegalnej agencji adopcyjnej, która zaoferuje jej schronienie i pracę w charakterze mamki, trafi w sam środek zagadkowych wydarzeń. Karoline - a wraz z nią widzowie - zmuszona będzie do znalezienia odpowiedzi na pytanie o granice dobra i zła.

"Naszym świadomym celem było nie tyle stworzenie idealnej repliki miasta, co raczej baśniowego obrazu miejscowości sprzed stu lat. Chcieliśmy stworzyć film, który będzie nazywany baśnią" - argumentuje reżyser Magnus von Horn.

Faktycznie w bohaterach "Dziewczyny z igłą" odnaleźć można znane baśniowe archetypy. Jest uboga dziewczyna mieszkająca na strychu, szlachetny potwór bez twarzy, tchórzliwy książę na białym koniu i czarownica w sklepie ze słodyczami. Baśniową Kopenhagę rodem z opowieści Braci Grimm grają jednak lokacje zlokalizowane w Łodzi, we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Zdjęcie Magnus von Horn i Vic Carmen Sonne na planie "Dziewczyny z igłą” / Gutek Film / materiały prasowe

Film prawie w całości zrealizowany został w Polsce

Film prawie w całości zrealizowany został w Polsce, a prawdziwej Kopenhagi nie widzimy ani razu. Oprócz Polski zdjęcia były realizowane również w rodzinnym Göteborgu Magnusa von Horna. Były to jednak zaledwie 3 dni zdjęciowe. Osoby odpowiedzialne za odszukanie właściwych lokacji miały za zadanie odnaleźć miejsca, które zatrzymały się w czasie. Kopenhaską łaźnię, gdzie Karoline poznaje Dagmar, gra jeden z najstarszych krytych basenów w Polsce, zbudowany w Zgierzu w 1929 roku.



W bardzo ważnej dla twórców Łodzi (PWSFTviT ukończyli Magnus von Horn, Michał Dymek oraz producent Mariusz Włodarski) na potrzeby filmu zbudowano cyrk, na wzór cyrków osobliwości lat 20. XX wieku. Co symboliczne, filmowcy powrócili do swojego alma mater, by w najstarszym Atelier Szkoły Filmowej - w którym swoje etiudy od lat realizują wybitni polscy reżyserzy i operatorzy - odtworzyć mieszkanie Karoline. Plenery wokół szwalni, w której pracuje Karoline, zagrał przede wszystkim łódzki zespół fabryczny Księży Młyn.

Koproducentami "Dziewczyny z igłą" są EC1 Łódź oraz Dolnośląskie Centrum Filmowe, w związku z czym część zdjęć odbywała się również na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu zlokalizowane zostały dwa kluczowe obiekty zdjęciowe: neogotycka Biblioteka Uniwersytecka przy ulicy Szajnochy zmieniła się w szwalnię, wiele zaś scen realizowano we wnętrzach Pałacu Wallenberg-Pachalych.

Kopenhaskie ulice, które przemierza główna bohaterka w poszukiwaniu lepszego jutra, zagrały przede wszystkim plenery Bystrzycy Kłodzkiej oraz Kłodzka. Na potrzeby filmu zbudowana została również miniatura Kopenhagi.

"Dziewczyna z igłą" zadebiutuje w polskich kinach 17 stycznia 2025 roku.