Przed rozpoczęciem przygody z kinem Diane Kruger odnosiła sukcesy jako modelka. Jedną z pierwszych ról w jej karierze był występ u boku Dennisa Hoppera w filmie "Zawód: morderca" z 2002 roku. "Kiedy patrzę wstecz, to zdaję sobie sprawę z tego, jak szybko się to wszystko dla mnie potoczyło. Nie miałam żadnego doświadczenia przed kamerą. Podstaw nauczył mnie Dennis Hopper" - wspomniała aktorka podczas Festiwalu Filmowego w Zurychu. Ta i inne role nie przyniosły jej jednak wielkiej sławy. Prawdziwą próbą ognia był dla Kruger występ w filmie "Troja" , w którym wcieliła się w postać Heleny.

Reklama

Diane Kruger: Ikona stylu 1 / 6 Urodzona w Niemczech aktorka Diane Kruger zalicza się do grona gwiazd, które olśniewają nie tylko na ekranach kin, ale i na czerwonych dywanach. Zachwyca jej szlachetna uroda i elegancja, którą prezentuje za każdym razem, gdy pojawia się na uroczystych filmowych galach. W kreacjach od największych domów mody, z perfekcyjnym makijażem i nienaganną fryzurą stanowi żywą inspirację dla milionów kobiet. Źródło: East News Autor: Everett Collection

Diane Kruger: Ciemne strony popularności

Po premierze tej produkcji aktorka szybko poznała ciemne strony popularności. "Było to ekscytujące, ale przypominało cyrk. Scenografie były ogromne, paparazzi latali nad nami w helikopterach, wypatrywali Brada Pitta. To było zwariowane. Po premierze filmu niemiecka prasa była dla mnie bardzo surowa. Znaleźli mojego ojca, którego nie widziałam od trzynastego roku życia. Wymyślali nieprawdziwe historie. Było naprawdę ostro" - opowiada Kruger.



W poradzeniu sobie z tymi trudami szybko zdobytej sławy pomógł jej Brad Pitt, który w "Troi" wcielił się w postać Achillesa. "W okolicy premiery w Cannes byłam bardzo niepewna siebie i bardzo smutna. Myślałam, że tak już będzie zawsze i że nie dam sobie z tym rady. Brad widział, że jestem zmartwiona. Przyszedł do mojego pokoju i powiedział: 'Słyszałem to i owo i chciałem ci powiedzieć, że jesteś jedną z nas. Nie pozwól im się do ciebie dobrać'. Był niewiarygodnie życzliwy. Naprawdę zmienił moje postrzeganie na wiele rzeczy" - chwali Pitta aktorka.



W tej samej rozmowie Kruger wyznała też, jak dostała rolę najpiękniejszej kobiety na świecie. "Studio niekoniecznie chciało mnie zatrudnić do roli Heleny. Wolfgang musiał o mnie walczyć. Uważali, że jestem za chuda i tego typu rzeczy. Musiałam lecieć do Hollywood na próbne zdjęcia. Ubrali mnie w kostium i starali się, żebym wyglądała na okrąglejszą. Był to jeden z tych momentów, w którym siedzisz w jednym pokoju z gapiącymi się na ciebie starszymi mężczyznami. Czułam, że jestem prezentowana jako osoba, która w ogóle nie jest mną" - wyznała aktorka.

Diane Kruger: Jak dostała rolę w "Bękartach wojny"?